"Zmajice" saznale protivnike u kvalifikacijama za EP

U sjedištu Evropske fudbalske asocijacije UEFA u Nionu danas je obavljen žrijeb za prvi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo za žene koje će sljedeće godine biti održano u Švajcarskoj.

Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će igrati u Grupi 3 Lige B kvalifikacija, a rivali su selekcije Portugala, Sjeverne Irske i Malte.

„Mogli smo izbjeći Portugal jer je to najbolja ekipa iz prve jakosne grupe, ali nećemo se predati. Sigurna sam da ćemo pobijediti ostale protivnike u grupi. Naša reprezentacije će u ovim kvalifikacijama tražiti svoju šansu preko druge pozicije i na to ćemo se fokusirati, kako bismo ostvarili cilj i došli do baraža za EURO“, rekla je selektorka Samira Hurem.

Raspored odigravanja utakmica biće naknadno utvrđen.

