"Zmajići" se žele revanširati Švajcarcima

Dva dana su ostala do utakmice kvalifikacija za U21 Evropsko prvenstvo izmešu reprezentacija Bosna i Hercegovina i Švajcarska.

Puleni selektora Vinka Marinovića vrijedno rade i izvršavaju sve obaveze koje su stavljene pred njih. Defanzivac Marko Mihojević želi da se revanšira Švajcarskoj i Rumuniji za poraze u prvim mečevima.

„Radimo veoma dobro u Zenici. Nažalost, neki igrači su povrijeđeni i to nam zadaje probleme, ali vjerujem da će većina biti spremna za utakmice koje su pred nama. Švajcarska i Rumunija su kvalitetne ekipe, a one su i jedine koje su nas pobijedile već u ovim kvalifikacijama. I u tim utakmicama smo imali šanse i nedostajalo nam je malo sreće da danas imamo koji bod više na našem kontu. Sada ćemo se potruditi da im se revanširamo", rekao je Mihojević.

Napadač Ermedin Demirović takođe sa optimizmom dočekuje utakmice koje "zmajiće" mogu učvrstiti na vrhu tabele.

„Spremamo se u odličnoj atmosferi, analiziramo protivnike. To su jake ekipe, ali i u prvim mečevima nam je malo nedostajalo da dođemo do boljih rezultata. Vjerujem da imamo kvalitet da osvojimo bodove u ovim susretima. Ako mi budemo na nivou kao i do sada u kvalifikacijama nećemo imati problema", smatra Demirović.

Svoj debi u mladom timu očekuje Hamza Čataković.

„Sretan sam što sam pozvan u reprezentaciju. U dobroj sam formi i ovo je velika nagrada za moj rad. Švajcarska nam je prvi protivnik i moraćemo da pružimo i više od maksimuma ako želimo da dođemo do bodova protiv jedne tako kvalitetne ekipe. Moramo iskoristiti vrijeme do utakmice na najbolji način kako bismo se što bolje spremili i došli do rezultata koji svi priželjkujemo", dodao je Čataković.