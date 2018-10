Zmjići se okupili u Zenici

Fudbalska U-21 reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se danas u Trening centru Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, gdje su započeli pripreme za susret kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2019. godine. Prije treninga reprezentacije, novinarima su se obratili fudbaleri Amer Gojak i Ivan Jukić, te selektor Vinko Marinović, koji je rekao kako igrači za plasman u baraž moraju odigrati najbolju utakmicu dosad.

Selektor Marinović rekao je kako su svi igrači zdravi te kako igrači moraju odigrati najbolju utakmicu dosad.

"Najbitnije je da smo se okupili, ostalo je još Demirović da dođe jer je sinoć igrao utakmicu. U ovom momentu smo svi zdravi i možemo računati na sve igrače koje smo pozvali. Imali smo jednu dosta dobru priliku u Rumuniji da odigramo i pobjedom olakšamo sebi stvari. Nismo uspjeli u tome, ostala nam je zadnja utakmica s Portugalom, a mislim da smo dosad u svim utakmicama bili sa svima ravnopravni. Sigurno da možemo gajiti otpimizam. A, s druge strane, ako želimo da odemo u baraž, onda moramo i pobijediti nekoga od te dvije ekipe. Nismo pobijedili Rumuniju, ostao nam je Portugal i to nam je zadnja utakmica u ovim kvalifikacijama. Da bismo dobili jednu takvu utakmicu, moramo odigrati najbolju utakmicu u dosadašnjem dijelu prvenstva", rekao je Marinović.

Marinović je istakao kako ne treba posebno pominjati kvalitet portugalske reprezentacije.

"Mi smo ih pobijedili nakon šest godina i mislim da su to dva poraza u tih od šest do osam godina te ne treba pričati o kakvom kvalitetu se radi. Mislim da i naši igrači mogu imati jedan ogroman motiv, da to njima može dosta toga donijeti i svima nama u BiH, a i Portugal je pod pritiskom. S Rumunijom smo imali dosta crvenih kartona, jer je i ta utakmica odlučivala o plasmanu. Rumuni su tu utakmicu dobili, ostalo je da se mi i Portugal borimo. Sigurno da će tu biti i ogroman pritisak za njih, mi moramo biti pametni i svoje greške moramo svesti na minimum", rekao je Marinović.

Amer Gojak, reprezentativac Bosne i Hercegovine rekao je kako igrači trebaju hrabro krenuti protiv Portugala.

"Atmosfera u ekipi je odlična, najvažnije je da smo svi zdravi. Mislim da smo spremni za Portugal, da se nemamo čega bojati i da trebamo ići na pobjedu jer nam samo pobjeda odgovara. Odlično mi ide, u formi sam i spreman sam i nadam se da su i ostali igrači spremni. Ja vjerujem u svoje igrače i sebe. Mislim da trebamo biti hrabri, ispoštovati selektorove zamisli i iskoristiti njihove mane. Imamo dosta bodova i dosta dobre rezultate, uložili smo dosta truda i napora i ja sam zadovoljan", rekao je Gojak.

Ivan Jukić, reprezentativac bh. tima rekao je kako je selekcija Portugala jedna od najboljih u Evropi, ali da će im se bh. tim suprotstaviti najbolje što može.

"Mi smo spremni na ovaj izazov, dogurali smo daleko i mislim da je ekipa spremna i znamo šta treba da radimo i da nam je ovo posljednja šansa da ostvarimo dobar rezultat. Portugal je jedna od najboljih mladih ekipa u Evropi, i ovdje kad smo igrali imali smo zajedništvo i borbu do samog kraja utakmice. Idemo tamo pokazati im šta možemo i suprotstaviti im se što bolje. Prezadovoljan sam dosadašnjim rezultatima, mislim da niko nije očekivao od nas ovo, pokazali smo da imamo kvalitet i ostvarili smo dobre rezultate", rekao je Jukić.

Susret Portugal - BiH koji se igra u grupi 8 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2019., igra se 16. oktobra na stadionu "Maritimo" u Funchalu u Portugalu.