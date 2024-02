Znate li gdje se nalazi najviši i najopasniji stadion na svijetu

Najviši stadion na svijetu, samim time i najopasniji za igranje se nalazi u Peruu.

Na njemu domaće mečeve igra ekipa Union Minas, u gradu Sero de Pasko, a njegova nadmorska visina je 4.380 metara, što ga čini stadionom sa najvećom nadmorskom visinom na Zemlji.

Na ovoj nevjerojatnoj visini, igrači se suočavaju sa teškim zadatkom jer kisik oko njih počinje naglo opadati i spušta se niže nego što bi se mnogi od njih ikada prije suočili.

Iz tog razloga se koristi samo za domaćinstvo utakmica Kupa Perua i na njemu se ne mogu igrati međunarodne utakmice. Uprkos jasnim izazovima za igrače, stadion se nalazi iza prekrasnog prizora na Andske planine u Sero de Pasko i može primiti 8.000 navijača.

Još 2007. godine, fudbalski svijet je zahvatila kontroverzna zabrana stadiona koji su se nalazili bilo gdje iznad 2.500 metara nadmorske visine. FIFA je donijela odluku nakon što je rekla da domaći timovi imaju "nepravednu prednost" i rekla da se boje za sigurnost igrača nakon nekoliko pritužbi. Neki igrači su čak vidjeli da koriste kisik u bocama kao način preživljavanja kroz igre jer im je postajalo tako teško.

Odluka je ostavila u nevjerici nekoliko nacionalnih timova jer su Bolivija, Ekvador i Kolumbija bili spriječeni da budu domaćini kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u svojim glavnim gradovima. Kada je argentinska ikona Diego Maradona čuo za zabranu, on i tim bivših argentinskih igrača otišli su da igraju fudbalsku utakmicu na stadionu Hernando Siles u La Pazu. Razlog tome je to što se ta zemlja nalazila na 3.600 metara nadmorske visine i pokazala da ako Maradona, tada 47-godišnjak, može da igra više od sat vremena na toj visini, onda bi to mogli i mladi profesionalci.

S druge strane, Lionel Mesi je imao zamjerke na mečeve u La Pazu istakvši da je oporavak jako težak. A upravo prošlog septembra, argentinske zvijezde morale su koristiti cijevi s kisikom kako bi se izborile s velikom nadmorskom visinom prije njihovog okršaja s Bolivijom.

