Žoao Feliks katastrofalno debitovao za Čelsi (VIDEO)

Fudbaleri Čelsija doživjeli su novi neuspjeh u Premijer ligi, a Žoao Feliks je katastrofalno debitovao za "Plavce". Poterov tim je sinoć izgubio u gostima od ekipe Fulama rezultatom 2:1 u zaostalom meču Premijer lige.

Fulam je potpuno zasluženo došao do nove velike pobjede i sa ova tri osvojena boda preskočio je čak i Liverpul i sada je šesti na tabeli, dok je očajni Čelsi sada tek 10. i teško da će se domoći i Evrope, a kamoli Lige šampiona.

Grem Poter je odlučio da odmah u vatru ubaci novajliju Žoaa Feliksa, ali Portugalac neće po dobrom pamtiti debi u Premijer ligi, pošto je u 60. minutu zbog preoštrog starta dobio direktan crveni karton i sigurno ga čeka nekoliko mečeva suspenzije!

Čelsi ponovo nije bio na svom nivou, a od početka se vidjelo da je samo pitanje vremena kada će Čaloba koštati "Plavce". U 25. minutu lopta je došla na lijevi bok do Vilijana, koji je zalomio u sredinu, šutirao, a njegov udarac zakačio je Čalobu i od stative prevario Kepu za 1:0.

Čelsi je uspio da izjednači odmah na startu drugog poluvremena, Maunt je iz prekida sa strane pogodio stativu, a na odbijenu je naletio Kulibali i pogodio za 1:1.

After that three match ban, Joao Felix's loan will now cost Chelsea $666,666 per game... pic.twitter.com/c0DKah7s0c