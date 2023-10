Žoao Kanselo objasnio burnu proslavu gola u Zenici

Moja euforična proslava gola u Zenici bila je šamar svima koji me kritikuju, rekao je Žoao Kanselo fudbalski reprezentativac Porugala.

Iako je i prije njegovog pogotka za u 32. minuti za vodstvo od 4:0 protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak već bilo gotovo sve odlučeno, Portugalac je ipak burno proslavio.

“Bio sam profesionalac. Moja proslava bio je šamar svima koji me kritikuju. To je za one koji pričaju ružne stvari o meni, koje nisu utemeljene. Imam dobro srce i radim sve što mogu da pomognem Portugalu”, rekao je Kanselo.

Bek reprezentacije Portugala već duže je na meti kritika. Igrao je za Mančester Siti ali je imao nesuglasice sa Pepom Gvardiolom. Prelaskom u Barselonu situacija se popravila.

Portugalska reprezentacija pobijedila je u Zenici Bosnu i Hercegovinu rezultatom 5:0.

