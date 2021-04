Zoran Mamić dobio poziv da se javi na odsluženje kazne

Bivši trener Dinama i brat Zdravka Mamića, Zoran Mamić pravosnažno je osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora.

Kako saznaje RTL, Zoran Mamić je dobio poziv da se javi sudiji izvršenja radi odsluženje kazne. Kod sudije izvršenja bi trebalo da se pojavi 26. aprila.

Nedavno je putovao u posjetu bratu Zdravku, koji je u BiH potražio utočište kako bi izbjegao odlazak u zatvor. Posjetio je i Dubai. Oba puta se spekulisalo kako je i Zoran pobjegao. Ali, Zoran se vratio, a u intervjuu za RTL je nakon izricanja presude rekao da želi što prije odslužiti kaznu.

"Konzultirat ću se, prije svega, sa svojom obitelji, s odvjetnicima, situaciju da li, eventualno, postoji mogućnost, s obzirom na to da imam i dijete do godinu dana, da su to neke promijenjene okolnosti koje nisu bile onog trenutka kad je presuda izricana. Međutim, ja sam, u načelu, spreman da to čim prije riješim. Ja ću ove godine navršiti 50 godina. Odradit ću, ako budem morao i kad budem morao, tu kaznu i želim poslije toga normalno živjeti", kazao je tada Mamić za RTL.