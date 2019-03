Žoze Murinjo od ljeta preuzima Monako?

Monako je prvi favorit za potpis portugalskog stručnjaka Žozea Murinja, javlja francuski L'Equipe.

Murinjo je već davao nagovještaje kako bi se od ljeta mogao vratiti fudbalu, ali o ponudi francuskog kluba još uvijek nije govorio.

"Volio bih se vratiti treniranju naljeto, početi pripreme na vrijeme s novim klubom. Tačno znam šta ne želim, ali znam i šta želim. Ne u smislu nekog kluba, već prirode i dimenzije posla. Radim, spremam se za sljedeći posao. Ništa mi ne nedostaje, ali nisam sasvim ni na odmoru, nije da ne radim ništa", rekao je Murinjo.

It begins: L’Équipe report tomorrow that José Mourinho is considering seeking to place himself at either Lyon or Monaco. pic.twitter.com/ZnjEsJhuJM