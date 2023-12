Žrijeb za Euro: Svi žele izbjeći šešir u kojem je Srbija

U subotu će biti održan žrijeb grupa za Evropsko prvenstvo 2024. godine u Njemačkoj.

Iako još nije osigurala plasman na Euro, a tu će priliku imati kroz baraž Lige nacija, reprezentacija BiH će saznati potencijalne rivale. Svoje protivnike čekaju Srbija, Hrvatska i Slovenija.

Sve oči fudbalske javnosti danas će biti uprene ka Hamburgu gdje će se od 18 časova održati žrijeb za Euro 2024. godine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ima novu priliku da se kroz utakmice baraža plasira na ovo takmičenje. U polufinalu će za protivnika imati selekciju Ukrajine, dok bi u slučaju pobjede igrali protiv boljeg iz meča Izrael – Island. Utakmice odluke igraju se u martu naredne godine.

U prvom šeširu su domaćin Njemačka, te Portugal, Francuska, Španija, Belgija i Engleska. Drugu jakosnu grupu čine Mađarska, Turska, Rumunija, Danska, Albanija i Austrija, a treću Holandija, Škotska, Hrvatska, Slovenija, Slovačka i Češka. U četvrtom šeširu se nalaze Srbija, Italija, Švajcarska, te tri pobjednika baraža. Nogometni/Fudbalski savez BiH će na ovom žrijebu predstavljati predsjednik Vico Zeljković, potpredsjednik Irfan Durić, savjetnik predsjednika Marko Miličić i v.d. generalni sekretar Adnan Džemidžić.

Biće posebno zanimljivo koga će kuglice dodijeliti selekcijama iz regiona. Srbija se nalazi u četvrtom šeširu, nikad jačem u istoriji i sigurno je da niti jednoj selekciji iz jačih grupa neće biti svejedno da dobije Srbiju, Italiju ili Švajcarsku. Za “orlove“ bi bilo idealno da iz trećeg šešira izbjegnu Nizozemsku i Hrvatsku, koje su su definitno najteži rivala iz ovog pota, dok se u drugom recimo nalaze selekcije koje možda nisu u rangu sa reprezentacijama iz trećeg i četvrtog šešira, tako da puleni Dragana Stojkovića bez obzira što se nalaze u četvrtom šeširu mogu jako dobro proći u žrijebu, ali isto tako mogu upasti u grupu smrti.

Srbiju, Italiju i Švajcarsku, svakako će željeti da izbjegne Hrvatska koja je smještena u treći jakosni šešir, jer bi se onda gotovo sigurno našla u grupi smrti. Isto se može reći i za Slovence koji se nalaze u istoj jakosnoj grupi. Euro 2024. treće je po redu na kojem će učestvovati 24 selekcije, koje će biti raspoređene u šest grupa sa četiri tima. U osminu finala će se plasirati prve dvije ekipe iz svake grupe i četiri najbolje trećeplasirane.

Podsjetimo, Evropsko prvenstvo u Njemačkoj će biti održano od 14. juna do 14. jula 2024. godine u deset gradova, i to: Berlinu, Kelnu, Dortmundu, Dizeldorfu, Frankfurtu, Gelzenkirhenu, Hamburgu, Lajpcigu, Minhenu i Štutgartu. Finale će biti odigrano na Olimpijskom stadionu u Berlinu.

Traže se još tri putnika Kroz takmičenje UEFA Lige nacija je dvanaest reprezentacija obezbijedilo svoj nastup u baražu. Samo tri selekcije će kroz baraž ostvariti plasman na EP, i to pobjednici iz A, B i C puta. Parovi baraža, polufinale, put A: Poljska-Estonija, Vels-Finska, put B: Izrael – Island, Bosna i Hercegovina-Ukrajina, put C: Gruzija – Luksemburg, Grčka -Kazahstan

