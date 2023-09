Zrinjski dočekuje Posušje: „Plemićima“ domaće prvenstvo prioritet

Domaće prvenstvo je prioritet, poručio je Krunoslav Rendulić, šef stručnog štaba Zrinjskog uoči sutrašnjeg prvenstvenog ogled pred domaćom publikom na stadionu „Pod Bijelim brijegom“ protiv ekipe Posušja.

Nakon „evropskih avantura“ i istorijskog rezultata izborenog plasmana u grupnu fazu UEFA Ligi konferencija, za fudbalere mostarskog kluba hercegovački derbi biće prva od četiri odgođene utakmice aktuelne sezone u M:tel Premijer ligi Bosne i Hercegovine koje su odgađali upravo zbog nastupa u Evropi.

„Čeka nas zahtjevna utakmica i zahtjevan protivnik koji se dosta pojačao i nije mu ista kvaliteta kao prošle godine. To je nova momčad koja zna što hoće, koja ima kvalitetu i čvrstoću. Ne čeka nas nimalo lagan zadatak, ali smo spremni za to. Kao i od svake druge utakmice očekujemo da pružimo dobru igru i damo svoj maksimum, a ako pružimo maksimum to će biti dovoljno za pobjedu“, najavio je ogled Krunoslav Rendulić.

On naglašava da je njegova ekipa itekako svjesna značaja domaćeg takmičenja te da ih uspjesi na međunarodnoj sceni neće zavarati.

„Domaće prvenstvo je prioritet, jer bez njega nema Europe. Idemo utakmicu po utakmicu, kroz razgovor s igračima uvijek naglasim da je prvenstvo prioritet, a kad dođu druge utakmice, Konferencijske lige i Kupa, onda ćemo misliti na to“, jasan je bio Rendulić.

Prije reprezentativne pauze Zrinjski je trebao igrati hercegovački derbi protiv Širokog Brijega, ali je i taj dvoboj odgođen, ovoga puta zbog crijevne viroze u redovima Zrinjskog:

„Prvi tjedan je bio vidljiv trag viroze, u toj priči najgore su prošli Malekinušić, Memija, Tičinović, Ramić. Oni su u normalu došli tek prije tri-četiri dana, a ostali su bolje. Dok ne krene utakmica s Posušjem ne možemo reći kakav je trag ostavila bolest. To su sve neki problemi koji se moraju riješiti na dnevnoj bazi“, pojasnio je strateg Mostaraca.

Završen je i prelazni rok u BiH, Zrinjski u rosteru ima 29 igrača plus golmane, a posljednje pojačanje je napadač Anton Maglica.

„Treba reći da svi igrači koji su došli imaju kvalitetu, a hendikep je taj što su izvan natjecateljskog ritma. Trebaće im neko vrijeme da „nadođu“. Isto vrijedi i za Maglicu. Četiri i pol mjeseca je van treninga, vrijeme ispred nas će mu koristiti, a vjerujem da će nakon druge pauze biti na ozbiljnoj razini“, smatra Rendulić.

Osvrnuo se i na temu izostavljanja Ivana Jukića s popisa igrača na koje računa u Konferencijskoj ligi. Rendulić je podsjetio kako na toj listi mogu biti 22 imena i da kada se lista zaključi više nema promjena. Prokomentarisao je i eventualni transfer Nemanje Bilbije.

„Koliko mi je poznato, Nemanja Bilbija ima ponudu, ali on svaki prijelazni rok ima nekakvu ponudu. Sadašnja ponuda ne zadovoljava sve strane, to je moja pretpostavka i iz tog razloga je on tu“, zaključio je Rendulić.

Zrinjski i Posušje odmjeriće snage sutra sa početkom u 18.30 časova.