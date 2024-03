Zrinjski prekinuo niz Borca i odgodio slavlje u Banjaluci (VIDEO)

U derbi utakmici 24. kola Wwin lige BiH fudbaleri Zrinjski su danas na Gradskom stadionu u Banjaluci savladali ekipu Borca sa 2:1.

Mostarci su se tako revanširali Banjalučanima za nedavni poraz u Mostaru, ali i odgodili vjerovatno šampionsko slavlje domaćih.

Borac je prije ovog kola imao plus 12 u odnosu na Zrinjski, te je imao priliku otići na velikih plus 15 čime bi već danas počeli polako proslavljati naslov, ali aktuelni šampion nije tako mislio. Borac sada devet kola do kraja ima 58 bodova, a Zrinjski 49, što je i dalje velika prednost. Takođe prekinut je veliki nepobjedivi niz Borca koji je nakon uvodnog poraza od Željezničara nanizao čak 22 meča bez poraza u prvenstvenim utakmicaama.

Kada se sve sabere Zrinjski je zasluženo slavio. Bio je nešto bolji u prvom dijelu. Igralo se u uglavnom na sredini terena. Gosti su ozbiljnije zaprijetili u 35.minuti kada udarac Kužea zaustavlja golman Milošević. Tri minute kasnije aktuelni šampion je poveo. Kiš je uposlio Tarika Ramića koji sa 12 metara dobro šutira i pogađa za 0:1. Malo prije toga je Kiš dobro šutirao, a Milošević odbranio.

U nastavku se očekivalo da lider krene na sve ili ništa, ali odmah su šokirani na startu drugog dijela. Zrinjski je izveo dobru akciju, Malekinušić je ubacio za s desne strane za Kiša, koji rutinski sa osam metara pogađa za 0:2.Tada su plemići bili na dobrom putu da nanesu drugi ovosezonski poraz Banjalučanima.

Borac je nešto pokušavao da dođe do pogotka, ali danas nijednostavno nisu imali svoj dan. U 70. minuti Vranješ je pokušao glavom, ali Marić je bio na mjestu i sjajno odbranio. Do kraja su domaći ipak uspjeli da postignu utješni pogodak. U prvoj minuti sudijske nadokande pogodio je Maks Juraj Ćelić. Vremena za nešto više nije bilo.

Inače, u prvoj današnjoj utakmici Široki Bijeg je kao gost savladao Zvijezdu 09 sa 3:2. Kolo će večeras zaključiti Gošk i Posušje.

