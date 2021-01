Zrinjski u Kupu spasava sezonu, želi na poziciju koja vodi u Evropu

Trofej u Kupu i približavanje vrhu tabele M:tel Premijer lige BiH, odnosno plasman na mjesta koja vode na međunarodnu pozornicu, ambicije su sa kojima fudbaleri Zrinjskog ulaze u nastavak sezone.

Predvođeni novim trenerom Sergejom Jakirovićem, ali i u znatno izmijenjenom sastavu, u fudbalskom proljeću žele popraviti jesenji utisak kada su nakon 19 kola sakupili 32 boda, dovoljna za tek šesto mjesto na tabeli. Nasljednik Mladena Žižovića na klupi "plemića" ove zime angažovao je nekoliko novajlija, među kojima je i Dragan Juranović, brat nešto poznatijeg hrvatskog reprezentativca i sada člana Legije iz Varšave Josipa Juranovića.

"Moji prvi dojmovi po dolasku u Zrinjski su zaista sjajni. Ekipa me prihvatila kao da sam godinama tu i nije mi bilo teško priviknuti se na sve nove okolnosti. Imao sam i taj peh sa ozljedom, nekoliko dana sam radio odvojeno od ekipe individualne treninge. Propustio sam i prvu pripremnu utakmicu, ali srećom to je sve vrlo brzo sanirano i vratio sam se u ekipu, te odigrao i jedan test meč", istakao je Juranović.

Prvi dio sezone nastupao je u dresu hrvatskog drugoligaša Dubrave. Ostvario je učinak od deset golova i jednu asistenciju, što mu je bila dobra preporuka za angažman u taboru Mostaraca. Dio karijere je proveo i u drugom timu Osijeka, kao i Rudešu. Najbolje se snalazi na lijevoj krilnoj i poziciji napadača.

"Iza mene je dobra polusezona iako uvijek može bolje. Nadam se da će to bolje biti upravo u dresu Zrinjskog. Došao sam u klub u kojem mogu i želim da napredujem i da se dokažem kao istinsko pojačanje. Imamo dobru ekipu, dobrog trenera i kada se sve posloži onako kako planiramo, siguran sam da ni pravi rezultat neće izostati", istakao je Juranović.

Ističe da nije dobar poznavalac klubova M:tel Premijer lige BiH, ali vrlo dobro zna da u bh. fudbalu njegov novi klub tradicionalno gaji visoke ambicije

"Znao sam da dolazim u veliki klub. Znao sam da dolazim u trofejni klub, čiji su ciljevi uvijek visoki, i to je ono što svakog nogometaša dodatno motivira. Ambicije Zrinjskog su uvijek velike. Ove sezone idemo u Kupu BiH do kraja, a u prvenstvu želimo što bolji rezultat, priključak vrhu, odnosno minimalno na pozicije koje vode u Europu. Uvjeren sam da to Zrinjski može i da ćemo tako popraviti neki loš utisak iz dosadašnjeg dijela sezone", istakao je Juranović i dodao:

"Ne mogu reći da dobro poznajem rivale Zrinjskog u Premijer ligi BiH. Dečki iz kluba mi svaki dan pričaju kakva je koja ekipa. Nama je bitno da mi budemo na pravom nivou."

Dragan Juranović je ukupno sedmo pojačanje "plemića" ove sezone. Još su stigli Anđelo Kordić, Marin Magdić, Jospi Garčić, Zvonimir Vukoja, Mateo Božić i Domagoj Marušić. Mostarci su trenutno na pripremama u Međugorju, gdje su u prijateljskim utakmicama savladali hrvatskog drugoligaša Kroaciju 3:0, te poraženi od NK Junak iz Sinja rezultatom 1:2. U subotu je zakazan susret sa Čapljinom.