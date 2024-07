Zvanično: Kros završio igračku karijeru

Fudbaler Toni Kros potvrdio je danas da je završio igračku karijeru, pošto je reprezentacija Njemačka prije dva eliminisana u četvrtfinalu Evropskog prvenstva.

Kros (34) je sredinom maja najavio da će po završetku EP u Njemačkoj okončati igračku karijeru.

Međutim, Njemačka je prije dva dana eliminisana u četvrtfinalu EP, pošto je poslije produžetaka poražena od Španije rezultatom 2:1.

"Dakle, to je to. Ali, prije nego što napravim pauzu i bar pokušam da shvatim šta se desilo u prethodnih 17 godina, ne želim da propustim priliku da zahvalim svima koji su me prihvatili takvog kakav jesam", napisao je Kros na Instagramu, prenosi Tanjug.

On je potom zahvalio navijačima, klubovima, trenerima i saigračima, kao i porodici i prijateljima.

Kros je igračku karijeru počeo u Bajernu, a jednu sezonu je proveo na pozajmici u Bajeru iz Leverkuzena. On je potom od 2014. do kraja prošle sezone igrao za Real, a sa madridskim klubom osvojio je 22 trofeja.

"I na kraju, ali ne manje važno: Hvala fudbalu. Divnoj igri. I... nema na čemu! Gotovo", napisao je Kros.

On je 2014. godine sa selekcijom Njemačke osvojio Svjetsko prvenstvo u Brazilu.

