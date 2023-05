Zvanično: Poketino novi trener Čelsija

Fudbalski klub Čelsi potvrdio je danas da je Maurisio Poketino novi menadžer prve ekipe. Kako je potvrđeno, Poketino je potpisao ugovor na dvije godine, do juna 2025. godine.

Ova vijest je potvrđena i ranije, Poketino je prije nekoliko nedjelja postigao dogovor sa Todom Bolijem, ali je uprava Čelsija čekala kraj sezone.

Frenk Lampard je potpuno podbacio od kako je naslijedio Grema Potera, "Plavci" su sezonu završili na razočaravajućem 12. mjestu, što je ispod svih očekivanja nakon 600 miliona evra potrošenih na mnogobrojna pojačanja ljetos i zimus.

