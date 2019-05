Zvezda: Ovo su uspjeli samo Mesi i naš Pavkov

Naš @milan_pavkov_9 i @leomessi jedini su igrači koji su dali po dva gola Liverpulu na utakmici ove sezone #fkcz #crvenazvezdafk #zvezda #czv #zvezdaježivot #pavkov

A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) on May 2, 2019 at 9:06am PDT