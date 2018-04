Zvezda: Partizan podržava nasilje nad ženama

FK Crvena zvezda oglasila izdala je saopštenje u kom je optužila Partizan da podržava nasilje nad ženama.

Pored ružnih scena na tribinama na 157. "Vječitom derbiju", na meti uvredljivih pjesama crno-bijelih navijača bila je Snežana Borjana, supruga golmana crveno-bijelih Milana Borjana.

Takođe, u 164. izdanju "Partizanovog vesnika" govorilo se o Snežani koja je nekada radila kao direktor marketinga u Partizanu. Autor emisije Željko Pantić govorio je o privatnom životu supruge Zvezdinog golmana, da bi crveno-bijeli odmah izdali saopštenje koje prenosimo u cjelosti i bez izmjena:

"Poslovica kaže da ko gubi ima pravo da se ljuti. Ali nema pravo da se ponaša prostački i primitivno, van svih društvenih normi. A upravo takvo je ono što FK Partizan radi preko svoje emisije na društvenoj mreži Jutjub. Autor te emisije je u svojstvu standardnog mrzitelja i pljuvača najprizemnije vređao suprugu našeg golmana Milana Borjana.

Iako bi taj čovek trebalo da razume vrednost porodice i da se drži bar osnovnog pravila da se ničija porodica ne vređa i nipodaštava, on manirom poslednjeg uličara napada suprugu našeg golmana, nemajući u svojoj mržnji više ni jedan način da uvredi Zvezdu pa primenjuje ovaj.

I to u trenutku kada je cela javnost osudila divljačke pretnje navijača Partizana upućene Snežani Borjan, on umesto da takve postupke osudi još sve to opravdava i raspiruje mržnju. U vremenu kada se cela javnost bori protiv nasilja nad ženama Partizan takvo nasilje javno podržava!

Pritom Partizanu smeta ponašanje naših navijača, a svoje opravdava i pritom preko zvanične emisije vređaju naše igrače i njihove porodice.

Crvena zvezda zato reaguje na ovaj način jer ćemo uvek čuvati i štititi porodice i supruge svih, a Partizan je preko pomenute emisije pokazao svoj obraz u klupskoj "centralnoj informativnoj emisiji" kako u duhu nekih davno prošlih vremena nazivaju program u kome propagiraju mržnju i nasilje nad ženama", stoji u saopštenju sa "Rajka Mitića".

(B92)