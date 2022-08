Zvezda čeka Pjunik, Stanković: Presudan meč

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras u 20.45 Pjunik iz Jerevana u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a trener "crveno-bijelih" Dejan Stanković okarakterisao je duel protiv Jermena kao presudan za klub.

"Završni cilj je prolaz, kako će da dođe taj prolaz, ne zanima me. Samo me zanima cilj. Ako se to desi, bavićemo se daljim rivalima. Ali, ovaj meč je za nas presudan. Za klub, navijače, za celinu", izjavio je Stanković.

Trener petostrukog uzastopnog prvaka Srbije istakao je da očekuje dobru igru svog tima i ispunjene tribine stadiona "Rajko Mitić".

"Pjunik možda nije favorit, ali videli smo brojna iznenađenja u ovoletošnjim kvalifikacijama. Mnogo smo se spremali za ovaj dvomeč, izanalizirali smo odlično rivala. Pjunik je ekipa koja menja igrače, sistem u toku utakmice, ali bićemo spremni na svako pitanje koje nam Jeremeni budu postavili. Očekujemo pun stadion, dobru igru i uradićemo sve da prođemo", rekao je Stanković.

Revanš meč igraće se 9. avgusta u Jerevanu (19.00), a klub iz Ljutice Bogdana odložio je duel petog kola Superlige protiv Vojvodine kako bi imao više vremena za odmor pred put u Jermeniju.

Crvena zvezda je juče na žrijebu u Nionu saznala potencijalnog rivala u borbi za plasman u Ligu šampiona. Ukoliko eliminišu Pjunik, "crveno-bijeli" će u plej-ofu elitnog takmičenja igrati protiv pobjednika dvomeča između Makabija iz Haife i Apolona iz Limasola.

Izraelci će večeras dočekati Apolon u Haifi, a revanš je 9. avgusta na Kipru.