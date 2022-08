"Zvezda dugo nije bila jača"

Bivši trener Crvene zvezde Miodrag Grof Božović izjavio je za da crveno-beli dugo nisu imali bolji tim i da će ponovo prezimiti u Evropi

Ekipa trenera Dejana Stankovića eliminisana je od Makabi Haife u plej-ofu za plasman u grupnu fazu Lige šampiona, a Božović je podvukao da crveno-beli nisu imali sreće u revanšu sa Izraelcima u Beogradu (2:2).

"Moram da odgovorim pre svega zbog brojnih 'analitičara', koji su se sad javili i sve znaju. Do juče su verovali u ovaj tim i njegovu snagu da udje u Ligu šampiona. Mnogo toga se okrenulo protiv Zvezde u meču protiv Makabija. Iako je odlično otvorila utakmicu, igrala dobro i vodila 2:0, a zatim su poslednja dva minuta svakog poluvremena srušila snove", izjavio je Božović za Tanjug i dodao:

"Makabi suštinski nije napravio pravu izgradjenu priliku iz redova stopostotnih, a priča se da su problem bek i zadnji vezni, eto to dovoljno govori koliki su problem. Medjutim Zvezdina mreža se, nažalost, dva puta zatresla usled nedostatka koncentracije i sreće, ali to se dešava i to moraju svi ti analitičari da znaju, to je fudbal i njegova lepota. Naravno greške su uvek tu da se isprave, ali nikako sada da se gubi vera u ovaj tim i ove igrače. Ne sećam se kada je Zvezda imala ovako dobar tim".

Božović, koji je minule sezone vodio Arsenal iz Tule, smatra da će prvak Srbije imati uspijeha u Ligi Evrope.

"Ovi igrači i stručni štab su mnogo radosti doneli navijačima, verujem da će svi ispadanje brzo preboleti, jer je realno da Zvezda ponovo ima veoma uspešnu sezonu u Ligi Evrope. Uprava je napravila fenomenalan prelazni rok i to je nešto u čemu se svi slažemo, prosto nije se dalo ovog puta da se obezbedi Liga šampiona", izjavio je Božović.

Već 31. avgusta slijedi 168. vječiti derbi izmedju Partizana i Crvene zvezde, a prije toga crveno-beli će u subotu, 27. avgusta u 20.30 dočekati Javor. "Zvezdu čeka večiti derbi već za sedam dana, navijači treba da zaborave na ovu utakmicu protiv Makabija, jer je mnogo toga, bez obzira na igru bilo nesrećno po Zvezdu. Potrebno je da pruže ekipi podršku već protiv Javora, a onda da se svi okrenu derbiju, ipak moramo reći da se ništa strašno i epohalno nije desilo. Ljudi jesu emocionalno ispražnjeni i razočarani, ali Zvezda strpljivo gradi svoj imidž u Evropi, skuplja bodove, tako će i nastaviti", rekao je Božović.

Iskusni trener podsjetio je na značaj aktuelnog šampionata Srbije, jer prvak dogodine ide direktno u Ligu šampiona, i dodao da očekuje da će Crvena zvezda dočekati proleće u Ligi Evrope.

"Nema potrebe za nervozom, titula donosi sigurnu Ligu šampiona, upravo zbog toga treba igrače na svakoj domaćoj utakmici podržati. Do sada smo prezimljavali u Evropi, zašto to sada kao nosioci iz prvog šešira ne bismo ponovo uradili", zaključio je Božović.