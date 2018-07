Zvezda gleda ka Nionu - žrijeb za treće kolo LŠ u 12h

Fudbaleri Crvene zvezde još nisu odigrali mečeve drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv litvanske Suduve, ali će u ponedjeljak u sjedištu UEFA u Nionu dobiti potencijalnog protivnika u trećoj rundi.

Dug i težak put je pred ekipama koje žele u grupnu fazu Lige šampiona. Tu su tri runde kvalifikacija i četvrta, odlučujuća plej-of runda.

Crvena zvezda je eliminisala letonski Spartaks u prvom kolu, a u utorak od 20,30 će na stadionu "Rajko Mitić" dočekati litvansku Suduvu.

Ako ekipa trenera Vladana Milojevića eliminiše Litvance imaće za protivnika jednog od onih koje je UEFA na osnovu koeficijenta svrstala u grupu povlašćenih.

Povlašćene ekipe na žrijebu su: Red Bul Salcburg (Austrija), kao i pobednici duela Ludogorec (Bugarska) - Vidi (Mađarska), Seltik (Škotska) - Rozenborg (Norveška), Legija (Poljska) - Spartak Trnava (Slovačka), Astana (Kazahstan) - Mitjiliand (Danska), Kukeši (Albanija) - Karabag (Azerbejdžan).

U nepovlašćene spadaju bolji iz dvomeča u kojima igraju Crvena zvezda, BATE Borisov, Dinamo Zagreb, Šerif Tiraspolj, Malme, kao i atinski AEK.

Mečevi trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona će se igrati 7/8. avgusta i 14/15. avgusta.

Zanimljivo je da će Crvena zvezda u ponedjeljak dobiti i potencijalnog protivnika (12,45h) u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope ukoliko ne uspije da prođe Suduvu i evropski put nastavi u drugom po jačini takmičenju.

Crveno-bijeli su smješteni u Grupu 2 među povlašćenim timovima, pa bi eventualno na megdan išli pobjednicima sljedećih mečeva drugog kola kvalifikacija za LE.

TNS (Vels) - Linkoln Red Imps (Gibraltar)

Torpedo Kutaisi (Gruzija) - Vikingur (Farska Ostrva)

Spartaks (Letonija) - La Fiorita (San Marino)

APOEL (Kipar) - Flora Talin (Estonija)

Kork (Irska)

Moguće bi bilo čak i novo "uparivanje" Crvene zvezde i Spartaksa iz Jurmale, poslije mečeva u prvom kolu kvalifikacija za LŠ, u trećem kolu kvalifikacija za LE. To bi se desilo voljom žrijeba ako bi Zvezda izgubila od Suduve, a Spartaks prošao La Fioritu.

Takođe, od 14 časova biće obavljen i žrijeb za treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, a moguće rivale će dobiti i ostali srpski klubovi, kao i ekipe iz regiona.

