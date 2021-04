"Zvezda kažnjena zbog proslave titule"

Zamjenik gradnonačelnika Beograda Goran Vesić tvrdi da je FK Crvena zvezda kažnjen zbog proslave osvojene titule.

Odgovarajući na optužbe da je bio na korona žurki, sa koje su objavljene fotografije na društvenim mrežama, Vesić kaže da je veliki navijač Zvezde i da svoje emocije ne krije.

"Posle sinoćne pobede mog kluba nad Partizanom i osvojene titule došao sam u klupski hotel koji se nalazi na stadionu u kome su bili igrači, strućni štab na čelu sa Dejanom Stankovićem i rukovodstvo kluba sa Svetozarom Mijailovićem i Zvezdanom Terzićem. Čestitao sam im osvojenu titulu jer oni su moji prijatelji", navodi zamjenik gradonačelnika Beograda.

Kako kaže sjedili su u poluotvorenom prostoru klupskog hotela sa terasom. Primijetio je da su igrači pozvali muziku na proslavu što nije u skaladu sa epidemiološkim mjerama.

"Oni su mladi ljudi, koji su vakcinisani, i koji žele da proslave titulu. Ne mogu to da im zamerim. Čim sam to video istog trenutka sam napustio klupski hotel kao što se vidi na snimku. Niti sam slavio, niti pevao, niti sam tamo bio duže od nekoliko minuta.", ističe Vesić.

Kako tvrdi Vesić jutros je provjerio i utvrdio da je Komunalna milicija intervenisala tokom večeri, prekinula muziku a FK Crvena zvezda je kažnjena. Komunalna milicija je reagovala na osnovu anonimne prijave građana oko 22.30 sati.

"Izvinjavam se svima koje je moj postupak povredio. Nisam mogao da znam šta će se dogoditi u klupskom hotelu koji se nalazi u okviru kompleksa stadiona. Da sam znao sigurno ne bih došao. Apelujem jošjednom na odgovorno ponašanje svih ljudi u Beogradu i pozivam naše građanke i građane da prime vakcinu. To je jedini način da počnemo da živimo normalno i da se veselimo onako kako smo to nekada radili. Taj trenutak nestrpljivo čekamo i on će sigurno doći. Poznato je koliko se za to zalažem", ističe Vesić.