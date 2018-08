Zvezda na Salcburg: Kreće bitka za Ligu šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Salcburga u Beogradu igraju prvi meč 4. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crveno-bijeli se nalaze na stepenik do sna - prvog plasmana u elitno takmičenje od novog formata, ali imaju znatno težeg rivala nego što su bile prethodne tri pripreke Spartaks, Suduva i Spartak Trnava u vidu ambicioznog austrijskog kluba na čelu sa snažnim sponzorom Red Bulom.



Meč će se igrati bez publike zbog kazne UEFA, ali trener Zvezde Vladan Milojević naglašava da će njegovi fudbaleri igrati kao da imaju vjetar u leđa sa tribina, posebno nakon jučerašnje podrške na treningu.



"Ponašaćemo se kao da su navijači sa nama. Prvi put ja ću biti učesnik meča bez publike. Izričito sam za to da se nađe druga kazna, nisam da se igra bez publike, a isto bih rekao i da smo gosti. Ovo je veliki događaj i za samu Srbiju, prezentujemo i zemlju. Imamo veliki motiv jer kao šampioni Evrope nikada nismo igrali u Ligi šampiona, a Salcburgu dajemo ulogu favorita", rekao je Milojević.



Kapiten Crvene zvezde Vujadin Savić ističe da jedva čeka duel sa austrijskim prvakom.



"Drago mi je što imamo čast i privilegiju da se borimo za ulazak u Ligu šampiona, Zvezda nije dugo imala priliku za to. Igrao sam pred praznim tribinama protiv Javora u Zvezdi, izgubili smo 1:0, ali sam uveren da ćemo pobediti Salcburg", rekao je Savić.



Kao i Zvezda, ni Salcburg nije igrao Ligu šampiona, ali vezista Austrijanaca i rođeni Lozničanin Zlatko Junuzović ne vidi to kao problem.



"Meč sa Zvezdom za mene izaziva posebne emocije. Malo mi je žao što nema publike, ali za nas nije toliko bitno, želimo samo dobar rezultat, to je pobeda", rekao je Junuzović, konstatujući da će rodbina iz Srbije navijati za njega, a ne za Zvezdu.



Crvena zvezda i Salcburg su se do sada jednom sastali i to davne 1976. godine kada je srpski tim prošao dalje iz drugog kola UEFA kupa zbog gola u gostima (1:2, 1:0).



Oba tima su već obezbijedila jesen u Evropi, ali bi debitanskim plasmanom u Ligu šampiona ispisali istoriju, zaradili ogroman novac... Zvezda je pet puta bila u ovoj fazi kvalifikacija za LŠ i ispadala od kijevskog Dinama, Bajer Leverkuzena, PSV Ajndhovena, Milana i Glazgov Rendžersa. Hoće li joj se posrećiti šesti put?



Znaće se tačno za osam dana poslije revanša u Salcburgu, a večeras je prvi duel na stadionu "Rajko Mitić" sa početkom u 21 sat.