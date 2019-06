Zvezda odbila turske milione za Bena?

El Fardu Ben je u Crvenoj zvezdi godinu i po dana i za to vrijeme je ostavio dubok trag. Osvojio je dvije titule i bio je najzaslužniji za plasman u Ligu šampiona prošle godine, jer je u revanšu plej-ofa protiv Salcburga postigao dva gola vrijedna grupne faze.

Kako "Telegraf" nezvanično javlja, crveno-bijeli su na Marakani poslije ponude za Joveljića dobili novu zvaničnu ponudu. Klub iz Turske ponudio je 3 miliona evra za El Fardu Bena, ali su crveno-bijeli odlučili da odbiju ponudu.

Međutim, ne navodi se koji turski klub je poslao ponudu Zvezdi.

Zimus je Zvezda odbila i veću ponudu za Bena, koja je iznosila 4 miliona evra, tako da crveno-bijeli nisu željeli da ga prodaju ispod cijene, i vjeruju da mu cijena sigurno neće pasti do kraja avgusta, a do tada on može da bude više nego koristan za ekipu u evropskim kvalifikacijama.

Podsjetimo, Ben je došao u Zvezdu iz Olimpijakosa u januaru 2018. godine za 500.000 evra. Za tim je bio višestruko koristan u rezultatskom smislu, a milionski transfer upotpunio bi sjajan posao koji je odrađen njegovim angažovanjem iz Pireja.

Pored Bena, klubovima je interesantan i Milan Pavkov, za koga crveno-bijeli očekuju oko 3.5 miliona evra iz Kine.

(Telegraf.rs)