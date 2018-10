Zvezda pobijedila Zemun golom Marina u nadoknadi

Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su gostima Zemun sa 2:1 u meču 11. kola Superlige Srbije.

Zemun je poveo pogotkom Nikole Stojkovića, Zvezda je izjednačila preko Dejana Joveljića, a pobjedu joj je donio Marko Marin.

Oba gola crveno-bijelih postignuta su u sudijskoj nadoknadi, s tim što je Joveljić pogodio pri kraju prvog dijela igre, a Marin pri kraju drugog. Zvezda se mučila u Zemunu, imala i penal koji je promašio Ebisilio, ali i stativu Marina prije gola u nadoknadi.

Gosti su u prvih pet minuta bili vrlo opasni i činilo se kao pitanje trenutka kada će neka od lopti koje su išle ka Pavkovu ili Joveljiću završiti iza leđa Marka Miloševića na golu Zemuna.

Zemunci su u tim trenucima bili nesigurni pa je Milošević u trećem minutu pogrešio, Joveljić je bio blizu i umalo je uzeo loptu golmanu Zemuna. Milošević se nekako izvukao i Zemun je do desetog minuta uspjevao da se odbrani, a u desetom minutu da iznenadi goste.

Dobra kontra, previše prostora na desnom krilu za Filipa Kukuličića, Crnogorac je to iskoristio i ubacio na peterac po zemlji za Nikolu Stojkovića. Miloš Degenek je zakasnio da zatvori igrača Zemuna i Stojković je izbliza pogodio za 1:0.

Zvezda je nastavila da napada, bez pravih prilika sve do 20. minuta kada je Miljan Vukadinović neoprezno potkačio i oborio Dušana Jovančića poslije čega je Lorenco Ebisilio pogodio stativu.

Milan Rodić se nije dobro vraćao u odbranu, Kukuličić je imao mnogo prostora na desnom boku i Zemunci su to pokušavali da materjalizuju u kontrama. S druge strane, Zvezda je "davila" loptu bez kvalitetnog završnog pasa pa nije ozbiljnije pretila sve do same završnice.

Prvo poluvreme je produženo za dva minuta, Filip Stojković je na 15 sekundi do isteka nadoknade centrirao, a Nenad Cvetković je očajno reagovao. Lopta se od Cvetkovića odbila na nogu Dejanu Joveljiću koji je brzo reagovao i pogodio mrežu za 1:1.

Zvezda je u nastavku počela agresivnije. Izmenjeni su Joveljić i Krstičić, ušli su Jovičić i Kafu. Jovičić i Jovančić su u prvih pet minuta uputili dva solidna udarca, a Zemun je pretio u 60. preko Kukuličića koji je mogao da šutira i bolje sa 16 metara.

Marko Marin se razigrao, počeo da pronalazi rupe u odbrani rivala, ali je najbliži pogotku bio u 72. minutu kada je sa dvadesetak metara šutirao i pogodio stativu.

Nakon toga je u igru ušao i Ričmond Boaći, ali je Marin ostao najbolji pojedinac na terenu od koga su zavisile akcije gostiju.

Bilo je tek nekoliko polušansi, Zemun se dobro branio i činilo se da će ostati 1:1. Da ne bude tako pobrinuli su se u 91. minutu Boaći i Marin kada su kaznili pad koncentracije zeleno-plavih.

Boaći je kroz sredinu spustio loptu Marinu, ovaj je odlično primio i povukao kroz kazneni prostor, šutirao i pogodio dalji ugao gola Zemuna za 2:1.

Zvezda sada ima deset pobjeda i prva je na tabeli Superlige sa 31 bodom, dok je Zemun 13. sa devet bodova.