Zvezda porazom okončala učešće u Evropi

Fudbaleri Mančester sitija riješili su grupnu fazu takmičenja u Ligi šampiona bez ijednog poraza, pošto su na stadionu "Rajko Mitić" uspjeli da savladaju Crvenu zvezdu, iako u sastavu nije bilo nekih velikih imena. ’’Građani’’ su slavili rezultatom 3:2.

Zvezda je uzela samo jedan bod ove jeseni u Ligi šampiona i to onaj protiv Jang Bojsa na domaćem terenu, a večeras nije uspjela da iskoristi činjenicu da je Siti u Beograd stigao u kombinovanom sastavu.

I u takvom sastavu prvak Evrope je dominirao na travi stadiona "Rajko Mitić", imao je posjed 70 odsto, a stigao je do zaslužene prednosti na poluvremenu iz prvog šuta na gol. Mika Hamilton je na debitantskom meču za Siti dobio loptu na desnoj strani, driblingom ostavio iza sebe Aleksandra Dragovića i rutinski matirao Glazera.

Hvang, Kanga i Mijailović su izgubili bitku na sredini terena, nisu imali ni dobre dubinske pasove, pa su sprintevi Osmana Bukarija u prostor obično bivali uzaludni.

Veća agresija na sredini terena donijela je Crvenoj zvezdi neke dobre i izgledne prilike. Ndjaje je sa pet metara pogodio Ortegu, da bi golman Sitija odbranio udarac Kange u nastavku akcije. Mogao je i Olajinka bolje u šesnaestercu, da bi onda i Oskar Bob pokazao zašto je dvije godine zaredom najbolji izdanak škole Sitija. "Prošetao" se kroz odbranu, a onda sa desetak metara pored Mijailovića spakovao loptu u mrežu za 0:2 i kraj svake nade crveno-bijelih da bi mogli da se od Evrope oproste nekim pozitivnim rezultatom.

Zvezda je bila blizu povrtaka u meč u 70. minutu kada je Jovan Mijatović sa desetak metara pogodio stativu, uspio je Hvang da smanji na 15 minuta prije kraja na 1:2, ali klasa je na strani gostiju, pa su sasvim rutinski uspjeli bez mnogo napora i uz penal Kalvina Filipsa da zatvore meč i obore klupski rekord, jer su prvi put osvojili svih 18 bodova u grupnoj fazi UEFA Lige šampiona, iako je Aleksandar Katai poslije kornera Hvanga u nadoknadi smanjio na 2:3.

FULL-TIME | Six wins from six in the @ChampionsLeague group stages! 2-3 #ManCity | #UCL pic.twitter.com/rP3qQjPiPv