Zvezda pred punim tribinama dočekuje Jang bojs

​Vatrena atmosfera koju će napraviti 50.000 navijača biće sigurno motiv više fudbalerima Crvene zvezde, koji večeras od 21 čas dočekuju Jang bojs u revanš meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

Dobar rezultat iz Berna (2:2) omogućava prvaku Srbije da sanja drugo uzastopno učešće u elitnom klupskom takmičenju, a ispunjene tribine "Rajka Mitića" samo su dodatni podstrek "crveno-bijelima" da goste pošalju u grupnu fazu Lige Evrope. Karte za ovaj meč planule su brzinom svjetlosti i jasno je da svi očekuju da fudbaleri na terenu izbore Ligu šampiona. Ipak, ako je suditi prema izjavama u medijima, pritisak na igrače nije veliki iako ovaj meč donosi i veliku finansijsku dobit klubu (samo igranje u Ligi šampiona donosi preko 15 miliona evra).

"Imamo šansu da drugu godinu zaredom uđemo u Ligu šampiona i daćemo sve od sebe da tu mogućnost iskoristimo. Trener nam stalno ponavlja da treba da budemo fokusirani i da na terenu sprovodimo ono što radimo na treninzima, te da ćemo ostvariti pozitivan rezultat ukoliko to ispoštujemo. Vjeruje u nas i to nam mnogo znači", rekao je medijima u Srbiji napadač Tomane, koji je ovog ljeta stigao iz portugalske Tondele i odigrao je tek 13 minuta u kvalifikacijama za Ligu šampiona, i to protiv Švajcaraca:

"Od kada sam došao u Beograd, iz dana u dan sam sve više impresioniran podrškom navijača. Znam da su ulaznice već prodate i da ćemo igrati pred punim tribinama, što uvijek predstavlja dodatni motiv. Euforija među navijačima utiče dobro na mene. Analizirali smo protivnika, znamo koje su im vrline i mane, i vjerujem da ćemo ostvariti pozitivan rezultat."

U Jang bojsu su svjesni da ih ne očekuje nimalo lagan zadatak, a u revanš će ući jači za Miralema Sulejmanija koji se oporavio od povrede i doputovaće u Beograd. Bivši fudbaler Partizana i nekada reprezentativac Srbije je propustio prvi duel u Bernu, ali sada će biti u konkurenciji. Sulejmani nije igrao od 21. jula i utakmice protiv Serveta pa je pitanje i da li će početi današnji meč.

Revanš meč danas će igrati i Dinamo, koji će gostovati Rozenborgu. Prošle nedjelje prvak Hrvatske je bio bolji 2:0 i to je osjetna prednost, ali "modri" ne smiju olako da shvate ovaj meč jer Norvežani znaju da budu veoma neugodni. Tri puta je Dinamo gostovao u Norveškoj i nikad nije pobijedio, što ne garantuje mir, ali dobra vijest je da su dva puta igrali dvomeče sa klubovima iz ove skandinavske zemlje i oba puta su prošli dalje.

Večeras se igra još jedan revanš meč plej-ofa, i to u Rusiji, gdje će Krasnodar da dočeka Olimpijakos. Teško je vjerovati da Grci neće ući u Ligu šampiona jer su u prvom meču slavili 4:0 i jedan gol večeras značio bi vjerovatno i kraj nadanja domaćina. Sva tri meča večeras igraju se od 21 čas.

Žigić: Srcem i hladnom glavom do elite

Legendarni napadač Nikola Žigić bio je junak Crvene zvezde prije 15 godina kada su eliminisali Jang bojs takođe u kvalifikacijama za Ligu šampiona i mnogi se nadaju da će takav skor biti i danas. I tada je u Bernu bilo 2:2, a u Beogradu čak 3:0 za Zvezdu

"Srcem i hladnom glavom možemo da stignemo do elite. Ono što je najbitnije jeste da trener Vladan Milojević igrače oslobodi pritiska, verujem da će to da uradi. Nije nimalo lako kada igrate pred punom 'Marakanom' i znate kakva su očekivanja navijača. Nema srljanja! Moraju da odigraju pametno, kao u Bernu, kada su posle primljenog gola spustili loptu i igrali presing. Treba sačekati šansu, jer Švajcarci neće doći da se brane", rekao je Žigić za "Sportski žurnal".