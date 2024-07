Zvezda predstavila novo pojačanje

Fudbalski klub Crvena zvezda potvrdio je dolazak reprezentativca Slovenije Timija Maksa Elšnika.

Centralni vezni fudbaler je potpisao četvorogodišnji ugovor i zadužio dres sa brojem 21.

"Veoma sa srećan. Zaista sam zadovoljan što je sve nakon nekoliko dana završeno u Beogradu. Iza mene je dugo ljeto, nakon Evropskog prvenstva i sage oko transfera konačno je sve završeno i mogu da se priključim ekipi", istakao je Elšnik.

Slovenački reprezentativac je otkrio da je u prethodnom periodu ispratio uspjehe Crvene zvezde.

"Čuo sam dosta stvari o Crvenoj zvezdi i Delijama. Veoma sam srećan što sam ovdje. Znam da je Zvezda osvajala prvenstvo prethodnih godina, kao i da je igrala u Ligi šampiona. Zvezda je jedan od najboljih timova, ako ne i najbolji u regionu. Veoma sam srećan što sam ovdje. Navijači su najbolji, najglasniji i prave najbolju atmosferu. Radujem se danu kada ću kročiti na teren i osjetiti sve to", prenosi b92.

Imao je priliku Elšnik da se upozna sa novim saigračima.

"Juče sam upoznao nove saigrače, neke znam i od ranije. Nekoliko igrača je igralo u slovenačkoj ligi, pa smo bili protivnici na terenu. Takođe znam Vujadina Savića - pomoćnog trenera, ranije smo bili saigrači. Imao sam poprilično potpune informacije, a vidio sam i poznata lica, vjerujem da neću imati problem da se prilagodim."

Pratio je novi vezni fudbaler crveno-bijelih i posljednji meč na Marakani.

"Gledao sam prethodnu utakmicu u subotu. Očigledno da to nije bio najbolji rezultat, ali tu sam da pomognem timu da to ispravimo i da budemo uspješni zajedno. Vezni sam igrač, vidim sebe na sredini terena, pokušavajući da kotrolišem utakmicu u našu korist, kao i da pronalazim napadače, kako bi mogli da postižu golove."

Za kraj je imao poruku za navijače.

"Nadam se da će me dočekati širom raširenih ruku, vjerujem u to. Na svakoj utakmici ću davati sve od sebe za njih, svih sto posto svojih mogućnosti. Borac sam i vjerujem da će me voljeti. To mogu da očekuju od mene i vjerujem da ćemo biti uspješni zajedno", zaključio je Elšnik.

Elšnik je na Evropkom prvenstvu u Njemačkoj odigrao sve mečeve za reprezentaciju Slovenije, te prikupio ukupno 19 nastupa za nacionalni tim.

Timi Maks Elšnik je rođen 29. aprila 1998. godine u Ptuju, Slovenija. Već sa 17 godina je iz mlađih kategorija Aluminija otišao u engleski Derbi, gdje je proveo nekoliko godina, premda je više igrao po pozajmicama.

Vratio se u Olimpiju sa 22 godine, i ubrzo se etablirao kao jedan od najboljih fudbalera u prvenstvu Slovenije. Ujedno je postao i reprezentativac svoje zemlje, a na Evropskom prvenstvu 2024. godine u Njemačkoj je bio ključna figura u timu Slovenije.

Crvena zvezda sa zadovoljstvom obaveštava zvezdašku javnost da je novo pojačanje našeg kluba slovenački reprezentativac Timi Maks Elšnik, koji je potpisao četvorogodišnji ugovor i zadužio dres sa brojem 21! Dobro došao, Timi! @Timi_Elsnik #fkcz pic.twitter.com/JdWNql9n3g — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) July 29, 2024

