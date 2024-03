Zvezda prokockala plus 16 i izgubila od Reala

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras od Reala u Madridu rezultatom 101:94 u meču 32. kola Evrolige iako su u finišu treće dionice imali prednost od 16 poena.

Prvoplasirani Real sad ima skor 26-6, dok Zvezda sa skorom 11-21 dva kola prije kraja zna da će sigurno sezonu okončati na 16. mestu jer ima slabiji međusobni skor sa Bajernom.

Obje ekipe su bile značajno oslabljene u večerašnjem duelu.

Real je u meč ušao bez Fakunda Kampaca, Vensana Poarijea i Gabrijela Deka, a Crvena zvezda bez Miloša Teodosića, Nikole Topića, Jaga dos Santosa i Treja Tompkinsa.

Real je u finišu prve dionice imao plus sedam (20:13), ali se Zvezda vratila serijom 10:0.

Na poluvrijeme se otišlo rezultatom 47:44 u korist šampiona Srbije.

Zvezda je na startu treće dionice stekla dvocifrenu prednost, a u 26. minutu imala maksimalnih plus 16 (70:54).

Uslijedila je serija Reala koji je smanjio minus na samo minus tri na kraju treće dionice (72:75).

Pet minuta i 14 sekundi pre kraja Zvezda je imala plus sedam (84:77), ali je Real poveo 86:85 na 3.41 prije kraja utakmice. Zvezda je imala plus četiri (93:89) na 2.10 do kraja, ali poslije trojke Marija Hezonje Real 31 sekund prije kraja poveo 96:93.

Uslijedila je promašena trojka najefikasnijeg igrača Zvezde Nemanje Nedovića, pa jedno iskorišćeno slobodno bacanje Džanana Muse za 97:93 na 23 sekunde prije kraja.

Zatim je Nedović 19 sekundi prije kraja pogodio jedno od dva bacanja za 94:97, ali je do kraja Real rutinski sačuvao prednost i uvećao je na konačnih plus sedam.

Musa je dao 30 poena za Real, Hezonja 20, Geršon Jabusele 16, a Valter Tavares 11. Zvezdu je predvodio fenomenalni Nedović sa 30 poena (7/11 dvojke, 4/7 trojke, 4/5 slobodna bacanja), a pratio ga je bivši igrač Reala Adam Hanga sa 22, po devet su dali Džavonte Smart i Dalibor Ilić.

Zvezda će u narednom kolu, u četvrtak, ugostiti Olimpijakos.

