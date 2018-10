Zvezda se borila, ali nemoćna protiv Liverpula

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su rezultatom 4:0 na gostovanju Liverpulu u trećem kolu grupne faze Lige šampiona.

Zvezda je hrabro ušla u meč protiv favorizovanog Liverpula i bila ravnopravan protivnik dvadeset minuta. Beograđani su prvi zaprijetili i to nakon prekida u petom minutu. Ebesilio je uputio dobar centaršut, ali je Van Dajk dobro intervenisao i otklonio opasnost.

Pet minuta kasnije prva velika prilika za Liverpul. Van Dajk je spustio loptu za Firmina koji šutira u saigrača.

U dvadesetom minutu domaćini dolaze do prednosti. Šaćiri je proigrao Robertsona na lijevoj strani, ovaj vratio savršenu povratnu loptu na penal do Firmina. Brazilac je primio, zalomio na lijevu novu, a onda uz malo sreće zatresao mrežu za 1:0.

Nakon toga Liverpul je zaprijetio nekoliko puta, ali je Zvezda uspijevala da se odbrani sve do 45. minuta. Poslije osvojene lopte uslijedilo je dodavanje Vajnalduma za Šaćirija koji nevjerovatnim potezom stvara šansu Salahu. Mekanim dodavanjem mu je omogućio situaciju 1 na 1, a ovoga puta on to nije propustio i trese mrežu za 2:0.

Od samog starta drugog dijela Liverpul je krenuo da prijeti, što im se isplatilo u 50. minutu. Nakon diskutabilne situacije dosuđen je penal za "redse", a siguran sa bijele tačke bio je Mohamed Salah za 3:0.

U 69. minutu Zvezda ozbiljno prijeti. Sa desne strane oštro je šutirao Srnić, na drugoj strani je zamalo bio "kratak" Ben i nije uspio iz klizećeg da zakači loptu.

U 76. minutu novi penal, ali ovaj put se slobodno može reći da je nepravedno dosuđen iako se vidi da je Ben igrao glavom, a ne rukom kako je glavni arbitar pokazao. Ipak, malo pravde za crveno-bijele je uslijedilo nakon šuta Manea. Borjan je krenuo na loptu i udario je a ona se odbila od prečku.

Ipak, četiri minuta kasnije Liverpul dolazi do četvrtog gola. Mane je uspio da se iskupi za promašeni penal. Opet je Ben loše reagovao i izgubio loptu na 30 metara, brzim dodavanjima ona stiže do Senegalca koji uprkos lošem prijemu trese mrežu za 4:0.

Rezultat je do kraja meča ostao nepromijenjen pa je Zvezda ostala na dnu tabele sa jednim osvojenim bodom.

Liverpul je prvi sa šest bodova, odmah ispred Napolija koji ima pet, nakon što je u trećem kolu remizirao PSŽ rezultatom 2:2. Parižani imaju četiri boda i nalaze se na trećem mjestu grupe C.