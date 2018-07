Zvezda "slomila" Letonce, slijede Litvanci

Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su letonski Spartaks 2:0 (0:0) i plasirali se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crveno-bijeli su se dugo mučili protiv disciplinovanih Letonaca koje su uspjeli da slome tek u završnici revanša na "Rajku Mitiću".

Zvezda je poslije jalovih 168 minuta konačno u 78. minutu drugog meča uspjela da zatrese mrežu Spartaksa, golom El Fardua Bena nakon neuspješnog šuta rezerviste Milana Pavkova glavom.

Samo tri minuta kasnije Nenad Krstičić "ovjerava" trijumfa lijepim golom petom nakon kontranapada i asistencije rezerviste Dejana Melega.

Zvezda će u drugom kolu igrati sa šampionom Litvanije Suduvom, koja je iznenadila u prvoj rundi eliminisavši kiparski APOEL.

Prvi meč na programu je 24. ili 25. jula u Beogradu, a revanš u gradu Marijampolu 31. jula ili 1. avgusta.

Zvezda nije opravdala očekivanja više od 23.000 navijača na "Mitiću". Tim Vladana Milojevića se trudio i napadao, ali je uglavnom djelovao bezidejno i bezopasno u napadu.

Većina akcija je išla preko Radonjića, solidni su bili i Ebelisio i Milić, ali je Spartaks lako odolijevao srpskom šampionu.

Osim dvije solidne prilike za Milića poslije centaršuteva, crveno-beli nisu konkretno zaprijetili golu rivala, sve do 64. minuta kada je Radonjić pogodio stativu.



Uslijedio je veliki pritisak Zvezde u nastavku, strpljiva igra koja konačno u samoj završnici donosi rezultat. Crveno-bijeli konačno probijaju "bunker" Letonaca poslije prekida.



Radonjić je ubacio loptu iz kornera na prvu stativu, Pavkov je dobro skočio ali neprecizno šutirao, međutim, lopta stiže do Bena koji je samo proslijeđuje u mrežu.



Krilni napadač crveno-bijelih je bio u sumnjivoj poziciji, ali se sudije iz Turske nisu oglasile, već pokazale na centar.



Samo tri minuta kasnije Zvezda stavlja "tačku" na ovaj meč. Ben je pokrenuo kontranapad, odložio loptu na desnu stranu do Melega, ovaj odigrao povratnu u sredino do Krstičića koji atraktivnim udarcem petom postavlja konačnih 2:0.

(b92)