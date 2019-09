Zvezda traži veći broj stranaca, sukob Vazure i Terzića?

Zajednica Superligaša podnijela je danas prijedlog Fudbalskom savezu Srbije, na zahtjev Crvene zvezde, da se poveća limit za broj stranih fudbalera u timu, saopšteno je na sajtu Superlige.

Crveno-bijeli su, uz podršku većine klubova, zatražili da se igrači iz Evropske unije ne tretiraju kao stranci, a ukoliko se prijedlog usvoji, važio bi od sljedeće sezone.

Ipak, sjednica je bila brilično burna, a pojedini izvori kažu da je došlo i do verbalnog sukoba između direktora Partizana Miloša Vazure, koji je bio protiv, i generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića.

"Zgranut sam ponašanjem predstavnika FK Crvena zvezda Zvezdana Terzića, jer predstavlja veliki klub. Vređao me, psovao, pretio, i meni i ostalim čelnicima Partizana, govoreći sve najružnije, a na kraju je pokušao i fizički da se obračuna sa mnom. S obzirom na to da očekujem da sve negira, jer je to njegov manir, reći ću samo da je bilo 30 svedoka. Svi su bili zgranuti njegovim ponašanjem. Nisam želeo da odgovorim jer ja na Skupštini zajednice Superlige ne predstavljam sebe, već FK Partizan. Nije mi padalo na pamet da ugrozim integritet kluba nekim nepromišljenim postupkom. Za sve što kažem postoji 30 svedoka, spreman sam ako je potrebno, da se suočim sa Zvezdanom Terzićem u bilo kom TV duelu“, izjavio je Vazura.

Vrlo brzo, oglasio se i Terzić.

"Vazura laže. Kampanja se nastavlja. Kao po starom dobrom običaju, naučen od Vučelića i njegovih učenika, i ovog puta Vazura laže i zloupotrebljava medijski prostor. Jeste bilo žučne rasprave zbog Vazurinih provokacija kako je Partizan diskriminisan od strane države, i ništa više. To mogu da posvedoče i svih 28 predstavnika klubova Super i Prve lige Srbije koji su bili prisutni na sednici i koji su glasanjem, posle te žučne rasprave, podržali predlog Crvene zvezde o povećanju broja stranaca i predlog da se igrači iz EU koji igraju u Srbiji ne tretiraju kao stranci. Predlog Crvene zvezde je podržalo 25 klubova a protiv su bili samo 3 uključujući i Partizan. To najbolje govori o podršci koju imaju predlozi i diskusije FK Crvena zvezda i o statusu rukovodstva FK Partizan među sportskim radnicima Srbije. Vazura ovim lažima želi da opravda svoj neuspeh na glasanju i da odvuče medijsku pažnju sa uspeha Crvene zvezde na pomenutom glasanju.", naveo je Terzić.