Zvezda u Ligi šampiona: U goste kod Intera i Milana, domaćin Barsi i Benfici

Šampion Srbije Crvena zvezda će u prvoj utakmici Lige šampiona gostovati kod Intera, Milana, Jang Bojsa i Monaka a pred svojim navijačima u Beogradu će odmjeriti snage sa Barselonom, Benfikom, PSV-om i Štutgartom odlučeno je danas žrijebom.

Ove godine imamo novi format elitnog fudbalskog takmičenja, pošto će učestvovati 36 timova, a svaki će odigrati po četiri meča kod kuće i u gostima, sve sa različitim protivnicima.

Poznati su i datumi mečeva a to su: 17/18/19. septembar, 1/2. oktobar, 22/23. oktobar 2024, 5/6. novembar, 26/27. novembar, 10/11. decembar, 21/22. januar 2025. i 29. januar 2025.

Home and away opponents for Pot 3 teams #UCLdraw pic.twitter.com/6xQDCTNtdL