Zvezda u trećem šeširu: Ko su joj mogući rivali u grupi Lige šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su titulu u Srbiji ubjedljivo i to im je zahvaljujući dobrom koeficijentu Srbije na UEFA listi zahvaljujući dobrim partijama vječitih rivala u Evropi posljednjih nekoliko sezona, donijelo igranje u Ligi šampiona.

Zvezda ove godine neće igrati kvalifikacije, već ide direktno u grupnu fazu Lige šampiona.

A zahvaljujući dobrom koeficijentu, Zvezda je će gotovo izvjesno biti u trećem šeširu.

Zvezdi je posebno pogodovalo to što je Milan ispao iz konkurencije da osvoji Ligu šampiona, pa je to dovelo do pomijeranja crveno-bijelih za jedno mjesto gore među učesnicima Lige šampiona, jer Italija neće imati više od četiri predstavnika, osim ako se ne desi pravo čudo i Inter ispusti veliku prednost u odnosu na Milan i padne ispod četvrtog mesta u Italiji, a ujedno i osvoji Ligu šampiona.

Ako ne dođe do ovakvog scenarija, Zvezda će se pomjeriti za jedno mjesto.

Time je i anulirano to što se Lajpcig vratio u Njemačkoj među četiri najbolje ekipe, gde će najvjerovatnije i ostati, ali to neće uticati na pomijeranje crveno-bijelih.

Zvezdi je pogodovalo i to što je Njukasl učvrstio treće mjesto u Premijer ligi pobjedom nad Brajtonom od 4:1, tako da se sada nadaju samo da Svrake neće ispasti iz Top 4 u posljednja dva kola, što je teško, jer imaju četiri boda više od Liverpula.

Da bi crveno-bijeli i definitivno osigurali treći šešir potrebno je da Njukasl ostane među četiri, da Inter ne osvoji Ligu šampiona i istovremeno padne ispod četvrtog mjesta u Italiji i da Sparta matematički osigura titulu u Češkoj, gdje tri kola prije kraja imaju pet bodova prednosti i gotovo je izvjesno da će biti novi šampioni.

Sve ovo djeluje prilično realno, tako da gotovo su minimalne šanse da crveno-bijeli ostanu bez trećeg šešira, a ujedno i do većeg novca, jer svako pomijeranje gore u Ligi šampiona donosi 1.100.000 evra više.

Crveno-bijeli mogu i dodatno da napreduju, ukoliko kojim čudom Šahtjor ostane bez titule u Ukrajini od Dnjepra, a takođe i ukoliko joj se poklope neki rezultati u kvalifikacijama.

Mnoge ekipe moraju da prođu i kvalifikacije, a imaju bolji koeficijent od Zvezde. Tako bi Zvezdi dodatno pomijeranje moglo da donese ispadanje Dinama iz Zagreba, Rendžersa, Brage ili PSV-a u kvalifikacijama, piše Telegraf.

Inače, Zvezda već sada zna i mnoge potencijalne rivale, jer su šeširi gotovo popunjeni.

Iz prvog su to prema trenutnim projekcijama: Mančester siti, Bajern, PSŽ, Barselona, Benfika, Napoli, Fejenord i osvajač Lige Evrope.

Iz drugog su to: Real Madrid, mančester junajted, Juventus, Inter, Borusija Dortmund, Atletiko Madrid, Lajpcig, Porto

U trećem su pored Zvezde još i sljedeći klubovi: Arsenal, Šahtjor, Salcburg, Dinamo Zagreb, Rendžers, Braga i Lacio i sa njima Zvezda ne bi mogla da bude u grupi.

Iz četvrtog šešira bi joj prema projekciji na osnovu koeficijenata bili: Kopenhagen, Jang Bojs, Sosijedad, Galatasaraj, Seltik, Njukasl, Union Berlin i Lens.