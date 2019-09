Zvezda večeras gostuje u Minhenu kod Bajerna

​Prošle godine su u grupi Lige šampiona na koljena oborili Liverpul, koji je na kraju postao prvak Evrope, pa sličan rezultat fudbaleri Crvene zvezde žele da naprave i ove godine u elitnom takmičenju, a prvu priliku za to će danas imati u Minhenu, gdje gostuju Bajernu. Danas na teren izlaze i igrači Dinama iz Zagreba, koji dočekuje Atalantu.

Jednu od najtežih grupa Zvezda je imala prošle godine, ali je uspjela da osvoji četiri boda pobijedivši Liverpul u Beogradu, a na svom terenu su i remizirali sa Napolijem. Ovo im je druga godina u nizu da igraju elitno klupsko takmičenje i želja svih u klubu je da probaju da naprave iskorak u, može se slobodno reći, nešto lakšoj konkurenciji nego prošle godine.

Odbrambeni fudbaler Crvene zvezde Miloš Degenek pred gostovanje u Minhenu poručio je da će od velike pomoći biti upravo to gorepomenuto iskustvo iz prošle sezone.

"Očekivanja su sigurno veća nego prošle sezone, kada smo debitovali u Ligi šampiona. Već treću godinu zaredom smo izborili grupnu fazu evropskog takmičenja, što je veliki uspeh. Stekli smo potrebno iskustvo za igranje u ovakvoj vrsti takmičenja, znamo šta da očekujemo od utakmica. Uradili smo sve kako bismo maksimalno spremni izašli na teren, ostvarili što bolji rezultat i još jednom ispisali istoriju Crvene zvezde", rekao je Degenek za klupski sajt.

Dvadesetpetogodišnji defanzivac je dio karijere proveo u Njemačkoj, gdje je igrao za Minhen 1860, a igrao je i za mlađe kategorije i drugi tim Štutgarta.

"Proveo sam šest godina tamo, a od toga godinu i po dana sam igrao na 'Alijanc areni'. Minhen poznajem dosta dobro, predivan je grad. Svi znamo kakav je njemački mentalitet, oni ni u fudbalu nikada ne odustaju i zato moramo da im uzvratimo na isti način. Bitno je da budemo borbeni, da pametno igramo i da ne odustajemo. Ukoliko bude tako, vjerujem da možemo da izborimo povoljan rezultat", kazao je Degenek.

Ovo će biti šesti međusobni duel ove dvije ekipe i oba tima imaju po dvije pobjede, dok je jedan meč završen bez pobjednika. Svi se sjećaju nezaboravnog dvomeča 1991, kada je Zvezda prvo slavila u Minhenu 2:1, dok je u revanšu u Beogradu bilo 2:2 i "crveno-bijeli" su te sezone bili prvaci Evrope.

Utakmica 1. kola Grupe B između Bajerna i Crvene zvezde igra se danas od 21 sat, a u istoj grupi će snage odmjeriti Olimpijakos i Totenhem (18.55).

Spektakl se očekuje i u Zagrebu, gdje će Dinamo pokušati da prekine niz loših rezultata u grupi Lige šampiona i dođe do nove pobjede, prve nakon 2015, kada su na svom terenu savladali Arsenal. Prošle godine su igrali odlično u Ligi Evrope, došli su do osmine finala, gdje su eliminisani od Benfike. "Maksimir" bi danas trebalo da bude ispunjen do posljednje mjesta, a protivnik će im biti prošlogodišnji hit Serije A Atalanta.

Crvena zvezda i Dinamo će ove sezone pokušati bar da se domognu trećeg mjesta koje vodi u Ligu Evrope na proljeće. Daleko su od favorita za osvajanje Lige šampiona, pa je tako kvota na prvaka Hrvatske 351, a na šampiona Srbije čak 751.

Grupa A: Klub Briž - Galatasaraj (18.55), PSŽ - Real (21). Grupa B: Olimpijakos - Totenhem (18.55), Bajern - Crvena zvezda (21). Grupa C: Dinamo Zagreb - Atalanta (21), Šahtjor - Mančester Siti (21). Grupa D: Atletiko Madrid - Juventus (21), Bajer - Lokomotiva (21).