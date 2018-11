Zvezda vodi 2:0 protiv Liverpula

Fudbaleri Crvene zvezde pred svojim navijačima dočekali su Liverpul u meču četvrtog kola C grupe Lige šampiona.

Poluvrijeme, Zvezda ima prednost od dva gola

Nestvarno djeluje pogled na semafor. Crvena zvezda je odigrala poluvrijeme za priču, nadigrala je velikog protivnika i zasluženo vodi sa 2:0.

45' - Degenek na mjestu

Liverpul j jednom od posljednjih napada u prvom dijelu. Degenek je na mjestu, izblokirao je centaršut Milnera sa lijeve strane.

41' - Mane u prodoru

Sadio Mane je kao tane prošao po lijevoj strani, došao je do gol-aut linije i centrirao, ali Borjan je uhvatio loptu.

39' - Pavkov opet u prilici

Stojković je centrirao sa desne strane na prvu stativu, Pavkovi je bio u duelu sa Van Dajkom, od svega ništa. Za sada, Pavkov je junak utakmice.

37' - Žuti za Lalanu

Adam Lalana je nepropisno srušio Marka Marina i sudija Lahoz mu je opravdano pokazao žuti karton.

Pogledajte raketu Pavkova za 2:0

In 2017, Milan Pavkov joined Red Star Belgrade for just £3,000. One year later, he scores this outstanding second goal of the game against Liverpool. Incredible story. pic.twitter.com/BydBJWlRST

30 - Salah prijeti sa distance

Pokušao je Liverpul odmah da uzvrati na šokantno vođstvo crveno-bijelih, Mohamed Salah je šutirao sa 16 metara, ali preko gola.

29' - Gooooooool! Pavkov šalje bombu za 2:0!

Kakva ludnica na stadionu! Milan Pavkov je odapeo pravu bombu sa 22 metra, lopta je završila kraj desene stative u mreži Alisona - 2:0!

#CZVLIV



Never started an #UEFAChampionsLeague match before tonight

Gets selected against Liverpool

Scores a brace inside 30 minutes to give @crvenazvezdafk deserved 2-0 lead



What a night this is turning into for Milan Pavkov!



8.2 SofaScore rating so far pic.twitter.com/c5wj0OXXbo