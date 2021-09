Zvezdan Terzić: Odlazim ako Zvezda ne bude šampion

​Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić bio je gost jutarnjeg programa TV Prva.

Tom prilikom govorio je o mnogim aktuelnostima u klubu iz Ljutice Bogdana, "vječitom" derbiju, rezultatima, finansijama...

Tom prilikom najavio je da će napustiti Zvezdu prvi put kada ne bude šampion.

"Vi mediji često bildujete vesti. U Zvezdi je struktura da su svi članovi vlasnici kluba. Operativni dug je 35.000.000 evra. Po APR-u je oko 49.000.000 evra, ali tu su neki dugovi koje Zvezda ne mora da plati. To je u slučaju da Zvezda mora da proda Marakanu, a kada će Zvezda prodati 'Marakanu'. "Gasprom" i "Telekom" kao glavni sponzori pokrivaju tu razliku, pa kažem da je dug 35.000.000 evra. Kad god neko namerno pokrene temu duga Zvezde, mi to smatramo zlonamernim. Zvezda nikada nije bolje funkcionisala i igrala bolje, sada kada jurimo novo proleće u Evropi i petu uzastopnu titulu. Ima mnogo ljudi koje bi trebalo da bude sramota čiji botovi na društvenim mrećama daju zlonamerne komentare. Ti ljudi kad vide Zvezdin dug kao da se probude kao medved posle zimskog sna. I probude se u 2018. godini kada je Zvezda u Ligi šampiona. Ovo što smo uradili će se izučavati na fakultetima. Zvezda je bila mrtav klub kada smo došli. A došli smo do toga da je naš dug u visini godišnjeg budžeta. Doneo sam papir na kom se jasno mogu videti prihodi i rashodi u poslednjih sedam godina. Svi ti komentari su zlonamerni. Igrači su se tada razbežali, 250 tužbi je bilo, izgubljena licenca... Došli su ljudi koji su se školovali u inostranstvu, stručnjaci i rekli da Zvezdi predstoji stečaj, a onda sam ja rekao sklonite se i pustite me da vodim klub kako umem. I sada se Zvezda bori za petu titulu i imamo rezultate,a to je jedino merilo. Dug je bio 60.000.000 evra, a sada je 35.000.000 evra. Klub se bori za titule i navijači su zadovoljni, naravno da jesu. Mnogo botova ima na mrežama, a ja uvek pričam sve transparentno, nema tabu tema. Moja greška je jer sam se povukao iz medija, jer sam postao personifikacija Zvezde. Pustili smo da neka stihija vodi klub. Radite 100 stvari, 95 uradite dobro, a pet loših i mediji zbog prodaje potenciraju samo tih pet. Umesto da pričamo da se Zvezda kao 'feniks' izdigla iz pepela", pričao je Terzić.

Voditelj je pitao da li ga zato navijači zovu "Terza mađija"?

"Prija mi kada navijači to kažu jer ljudi prepoznaju šta sam uradio. Rezultati su merilo kvaliteta. Zvezda je bila 210. na UEFA rang listi, danas je Zvezda 42. u Evropi. Koja srpska kompanija je 42. u svojoj branši u Evropi. Pričam iskreno. Prvi put kada Zvezda ne bude šampion, ja odlazim iz kluba. Nema veze gde ću, to je moja profesionalna odgovornost. Zvezda mora da bude šampion, ja donosim sve strateške odluke. Sve što se desi u klubu, kada uđemo u Ligu šampiona, ja sam zaslužan za sve uspehe Zvezde. Ali, i kada je nešto loše, ja sam kriv. Ja sam doveo trenera, ja sam birao igrače, ja sam birao saradnike, direktore, skaute. Imao sam statutarno pravo da ih dovedem pravovremeno. U maju ako Zvezda ne osvoji titulu, kriv sam ja. Ja sam doveo Kataija, Ivanića i jako sam odgovoran. Kada Zvezda ne bude prva, a najbolji je klub u Srbiji, ja ću otići jer sistem nije funkcionisao, a ja sam broj jedan. Zvezda mora da raste i to čini osam godina. Postoje priče da smo državni projekat, ali Zvezda posluje potpuno transparentno i ostvaruje 90 odsto prihoda iz inostranstva. Bez dinara sive zone, sve je transparentno. Zvezda je motor srpskog fudbala", poručio je Terzić.

(B92)