Zvezdaš u srcu pojačanje Hajduka

Hajduk iz Splita je dobio veliko pojačanje, 23-godišnjeg desnog beka Red Bul Salzburga - Darka Todorovića, koji je stigao u klub iz Splita na jednogodišnju pozajmicu.

Iako je već na prvom meču u dresu Hajduka pokazao da će sjajno unaprediti igru hrvatskog tima, komšijama je zasmetala činjenica da je fudbaler iz Bijeljine veliki navijač Crvene zvezde.

Hrvatski mediji su pronašli jedan intervju koji je Todorović dao za "EuroBlic", u kom je istakao da od malih nogu navija za Zvezdu i da je veliki fan Delija.

DARKO TODOROVIC IS A NEW HAJDUK PLAYER! The right back comes from RB Salzburg as a replacement for Josip Juranovic! #Hajduk #Slazburg pic.twitter.com/OQVwsG37yT