Zvezdi se nije ponovio Liverpul, Totenhem odnio bodove sa "Marakane"

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u utakmicu 4. kola grupne faze Lige šampiona od Totenhema na stadionu "Rajko Mitić" rezultatom 0:4.

Lo Selso je doveo Totenhem u vođstvo u 34. minutu nevjerovatnim golom. Prvo je Hari Kejn pogodio stativu, lopta se odbila do Sona koji je izblokiran, pa stiže opet do Kejna koji šutira neprecizno, ali Son uklizava i udara je koljenima, ali on pogađa prečku. Opet se lopta odbija do igrača Totenhema, ovaj put do Đovanija Lo Selsa koji je konačno zakucava u mrežu Zvezdinog gola.

Son sa dva gola u drugom poluvremenu baca Zvezdu na koljena. Prvo je u 57. minutu progurao loptu pored Borjana za 0:2, a potom u 60 minutu primio prekrasan pas u šesnaestercu i postigao još jedan sjajan gol za 0:3.

Konačni rezultat 0:4 postavio je Erikson u 85. minutu. Primio loptu u šesnastercu i šutirao po golu. Lopta je pogodila nekoga i promijenila smjer, tako da Milan Borjan to nije mogao obraniti.

Zvezdi se večeras nije ponovio meč od prije tačno godinu dana kada je u istoj fazi takmičenja Lige šampiona slavila na domaćem terenu protiv Liverpula 2:0.

Nije ekipa Vladana Milojevića bila toliko u podređenom položaju koliko govori visok rezultat, posebno što je u prvom poluvremenu propustila zicer preko Milana Pavkova kod 0:0, Radživ van La Para je pogodio stativu, a iz iste akcije je prečka spasila Totenhem i autogol Dejvisona Sančeza, ali je ipak dobila snažan udarac od viceprvaka Evrope.

U nastavku je Pavkov ispustio još jednu šansu, a onda je Son u četiri minuta iz dve kontre oba puta pogodio, za ukupno četiri njegova gola Zvezdi u dva meča, poslije čega je sve bilo gotovo. Ostaće zapisano i da je Crvena zvezda pretrpjela najteži poraz u klupskoj istoriji na "Marakani" u evro-utakmici, identičan kao protiv Fiorentine davne 1965. godine u Kupu sajamskih gradova.

Podsjećamo, u ovoj grupi fudbaleri Bajerna pobijedili su večeras Olimpijakos 2:0. Trijumf gigantu iz Minhena, koji odgovara i Crvenoj zvezdi, omogućili su golovima Robert Levandovski u 69. i Ivan Perišić u 89. minutu. Poredak u ovoj grupi pogledajte u tabeli ispod teksta.

