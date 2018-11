Zvezdine legende iz 1973. kao uvertira pred meč sa Liverpulom

Članovi generacije fudbalera Crvene zvezde iz 1973. godine izaći će na teren kao uvertira pred duel dva tima u Ligi šampiona.

Generacija Zvezde iz 1973. je te godine pobijedila Liverpul i eliminisala ga u Kupu šampiona.

Prije početka meča, zakazanog za 18.55 na stadionu "Rajko Mitić", navijači Zvezde pozdraviće Vladimira Petrovića Pižona, Stanislava Karasija, Jovana Kuleta Aćimovića i ostale kao specijalne goste.

Izabranici legendarnog Miljana Miljanića prije 45 godina nanijeli su jedini poraz Liverpulu (2:1) na njegovom terenu u medjunarodnoj utakmici u 20. vijeku za plasman u četvrtfinale Kupa šampiona ukupnim rezultatom 4:2.

Crveno-bijeli su isti potez uradili prije meča protiv Napolija kada je šampionska generacija iz Barija izašla na teren i dobila velike ovacije sa "Marakane".

"Legende kluba su to svakako zaslužile, da ih 50.000 navijača dočeka ovacijama, a ujedno će navijači na taj način ispratiti i sve detalje do novog izazova u Ligi šampiona na našem stadionu. To je dodatni razlog da pozovemo publiku da na vrijeme zauzme mjesta na tribinama, kako bi pozdravila Zvezdine asove koji su ispisali istoriju za pamćenje", navodi se iz Crvene zvezde.

LIVERPUL – C. ZVEZDA 1:2 (0:0) 6.novembar 1973.

/Loler 84 – Lazarević 60, Janković 90/

MESTO: Liverpul. DATUM: 6. novembar 1973. STADION: Enfild Roud. GLEDALACA: 50.000. SUDIJA: Rudi Glekner (Nemačka).

LIVERPUL: Klemens, Loler, Lindzi, Lojd, Hjuz, Tompson, Mekloklin, Kalahan, Hajvej, Tošak, Kigen

Trener: Bil Šenkli

CRVENA ZVEZDA: O. Petrović, Jovanović, Bogićević, Pavlović, Dojčinovski, Baralić, Janković, Karasi, Aćimović, V. Petrović, Lazarević

Trener: Miljan Miljanić