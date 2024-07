Zvijezda Čelsija u fizičkom obračunu s igračem trećeligaša (VIDEO)

Čelsi i Vreksam su remizirali rezultatom 2:2 u prijateljskoj utakmici. Već u drugoj minuti meča došlo je do žestokog sukoba između štopera "Plavaca" Levija Kolvila i kapitena Vreksama, Džejmsa Mekliana.

Englez i Irac su se sukobili u jednoj situaciji nešto dalje od centra akcije, a Kolvil je potom prišao Meklinu i unio mu se u lice.

Zgrabio ga je za dres, što je izazvalo sukob. Srećom, ostali saigrači su brzo reagovali i spriječili veći incident.

Čelsi je poveo u 35. minuti golom Kristofera Nkunkua. Luk Bolton je izjednačio na 1:1, a Vreksam je u 71. minuti prešao u vođstvo zahvaljujući Džeku Mariotu. Londonski klub je izbjegao poraz zahvaljujući Lesliju Ugočukvu u 82. minuti, prenosi "SvijetKlađenja".

CHELSEA VS WREXHAM: Colwill in an altercation with James McClean. pic.twitter.com/neAwM2Sa8z