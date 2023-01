Zvijezda Mundijala pred odličnim transferom?

Sjajni čuvar mreže Dominik Livaković još uvijek je član Dinama, ali to bi se brzo moglo promijeniti. Livaković se istakao na Mundijalu u Kataru, bio je jedna od glavnih snaga selekcije Hrvatske koja je stigla do trećeg mjesta, a on se možda nalazi pred odličnim transferom.

Livaković je prema posljednjim informacijama na meti španskog Viljareala. Naime, ovaj klub je ostao bez 30-godišnjeg Argentinca Džeronima Rulija koji je za osam miliona evra preošao u Ajaks.

Viljareal je tako ostao na iskusnom Pepeu Reini, te mladom Dancu Filipu Jorgensenu, pa će krenuti u potragu za novim golmanom.

"Oko su bacili" na Livakovića, što prenosi i španski "Relevo", te navodi da "Žuta podmornica" neće platiti deset miliona evra koliko sada traži Dinamo, ali da je moguće da dva kluba ipak postignu dogovor.

Ukoliko dođe do transfera, on bi bio drugi reprezentativac kojeg je prodao Dinamo ove zime. Naime, Mislav Oršić je potpisao za Southampton za 6.8 miliona evra.

U Dinamu se nadaju još nekoliko transfera, prije svega fudbalera na kojima imaju postotke za njihove naredne transfere.

Uveliko se priča i odlasku sjajnog veziste Olma iz Lajpciga za kojeg Dinamo takođe ima 20 odsto od narednog transfera. Olmo je meta Barselone, ali i još nekoliko klubova, a cijena je 55 miliona evra.

Dinamo bi u slučaju transfera zaradio sedam do osam miliona evra. Ponuda ima i za još nekoliko trenutnih članova Dinama. Bruno Petković bi sada mogao otići za deset miliona evra, a čini se da mu je sada pravo vrijeme za transfer.

Ukoliko Joško Gvardiol napusti Lajpcig, u ovaj klub će iz Dinama gotovo sigurno Josip Šutalo.

Ovaj 22-godišnji Čapljinac bi bio sjajna zamjena za Gvardiola, a njegova vrijednost je 20 miliona evra.

Teško je očekivati da se svi navedeni transferi dogode baš u januaru, ali neće biti čudo ako tako bude. Dinamo bi u tom slučaju zaradio nevjerovatnih 70 miliona evra, a ako sve ne bude po planu, onda tridesetak miliona evra.

Nova titula u HNL je takođe blizu, Dinamo će opet u Evropu, što će donijeti reklamu nekim "novim klincima" i neke nove transfere zbog kojih je Dinamo u regionu daleko ispred svih klubova. "Modri" trenutno imaju šest bodova prednosti nad Hajdukom te utakmicu manje.