Zvijezda Reala u suzama ležala na terenu (VIDEO)

Real iz Madrida doživio je novi udarac kada je igrački kadar u pitanju, pošto je Eder Militao, stoper "kraljevskog kluba", doživio povredu tokom utakmice 1. kola španske Primere protiv Atletik Bilbaa (2:0).

Povreda se dogodila u 50. minutu meča, a da situacija nije naivna postalo je jasno par trenutaka kasnije, pošto je Militao u suzama ostao da leži na terenu.

Umjesto njega u igru je ušao Antonio Rudiger.

Još uvijek nije poznato kakva povreda je u pitanju, a više detalja bi trebalo da bude saopšteno nakon dodatnih pregleda, piše N1.

Eder Militao is also added into the new injury list. Hope he's not much serious issue. Else we are finished for this season!#RMAATH pic.twitter.com/Jze60FqMtb