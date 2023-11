Zvijezdi minhenskog Bajerna ukrali kuvalo za rižu

Zvijezda minhenskog Bajerna Kim Min-Džae novi je sportista na meti pljačkaša, ali njegov izgubljena materijalna vrijednost je mala, iako je priča zanimljiva.

Naime, južnokorejskom defanzivcu, koji je stigao u Bajern ovog ljeta iz Napolija u transferu vrijednom 50 miliona evra, dok se useljavao u svoju novu kuću u Minhenu, lopov mu je ukrao njegovo kuhalo za rižu.

Min-Džae je ostavio taj predmet napolju dok je unosio drugu kutiju.

| Kim Min-jae was the victim of a robbery while he was moving into his new home in Munich. A thief stole Kim's rice cooker after the player left the item outside to bring in another box. Kim values ​​the original device from his homeland and had to wait until his agent Dee… pic.twitter.com/AMeIlApmE0