Јuventus nadigrao Dinamo, Briž slavio u Rusiji

U uvodnim utakmicama nove sezone Lige šampiona, fudbaleri Јuventusa savladali su u Kijevu ekipu Dinama sa 2:0, golovima Alvara Morate. Briž je u Rusiji savladao Zenit sa 2:1.

Utakmicama u Kijevu i Sankt Peterburgu otpočela je nova sezona Lige šampiona, a prve trijumfe upisale su ekipe Јuventusa i Briža.

Јuventus je do pobjede nad Dinamom došao golovima Alvara Morate.

First Champions League double for Álvaro Morata #UCL pic.twitter.com/GTTivzasRc

Italijanska ekipa mučila se u prvom dijelu meča, koji je završen sa 0:0.

Ipak, na samom startu drugog poluvremena "stara dama" stiže do vođstvo. Igrao se 46. minut, dobro je probio Kijeza, Morata prvo odložio za Kuluševskog, čiji udarac brani golman Dinama, ali je Morata bio na pravom mjestu i u pravo vrijeme, te je zakucao loptu na odbitak.

RESULTS Morata Juventus hero in Kyiv Late drama as Club Brugge claim last-gasp victory Who impressed?#UCL