Danas treća sjednica žirija Izbora najboljeg sportiste BiH

Treća sjednica stručnog žirija 20. jubilarnog Izbora najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine u organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH biće održana danas.

Poštujući sve propisane mjere zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane pandemijom virusa korona žiri će sve ovogodišnje sjednice održati online. Žiri kojim ove godine predsjedava nekadašnja slavna jugoslovenska i svjetska košarkašica Slađana Golić u gradu na Vrbasu krenuće u finalizaciju posla izbora najboljih bh. sportskih ambasadora. Nakon što su na prošlom sastanku usvojene šire liste u svim konkurencijama, danas će na trećoj sjednici popis najboljih među najboljima biti redukovan.

"Ove godine imamo specifičnu situaciju izazvanu globalnom korona krizom, koja se značajno odrazila i na sport. Međutim, mene i nas u žiriju zaista raduje činjenica da vrhunski rezultati naših sportista ipak nisu izostali. Izostala su neka velika takmičenja, ali ćemo mi znati prepoznati najbolje rezultate ostvarene u uslovima koje do sada naši takmičari nisu imali priliku osjetiti. Laureati će sasvim sigurno biti isključivo oni koji to zaslužuju. Žiri je u proteklih 19 godina upravo ispravnim odlukama ovoj manifestaciji s pravom nametnuo epitet najrelevantnijeg izbora ovakve vrste. Nikad nije bilo primjedaba na konačne odluke jer su bile ispravne, a taj visoko postavljeni standard i mi ćemo morati ispoštovati. Drago mi je što svi u žiriju, koji čine sportski novinari i urednici, predstavnici Olimpijskog komiteta BiH i sportski radnici, profesionalno obavljaju ulogu koja im je dodijeljena. Ništa nije prepušteno slučaju, svaki pristigli prijedlog je detaljno razmotren i na prve dvije sjednice, pa nema sumnje da će tako biti i na trećoj sjednici, kada ćemo broj kandidata za najbolje među najboljima svesti na najuži krug. Za neke smo nominacije tražili i dodatna obrazloženja iz njihovih saveza", kazala je Slađana Golić, predsjednica žirija Izbora najboljeg sportiste BiH.

Tradicionalno će nagrade biti dodijeljene u ukupno 12 kategorija. Žiri će danas skratiti liste u 11 kategorija. O nagradi publike će odlučivati isključivo čitaoci "Nezavisnih novina". Za nagrade je nominovano ukupno 130 kandidata u svim kategorijama. Lista je sačinjena na osnovu dostavljenih nominacija iz 11 strukovnih sportskih saveza, a prijedloge su dostavili i članovi žirija.

"Manifestacija Izbor najboljeg sportiste BiH u organizaciji 'Nezavisnih novina' i BHRT-a od izuzetnog je značaja za sport u BiH. Olimpijski komitet BiH je to prepoznao i svih ovih godina je partner ove manifestacije. Nagrade na kraju godine su motivacija ne samo nagrađenima, već i onima koji to nisu, a u budućnosti će se još više truditi da dođu do trona. Živimo u teškom periodu, sportisti su u velikim problemima, pa će ovogodišnje nagrade možda značiti i više nego u ranijem periodu", kazao je potpredsjednik OK BiH i dugogodišnji član žirija Marijan Kvesić.

Današnja online sjednica počeće u 12 časova. Prethodnih 19 godina žiri je sjednice održavao u Sarajevu, Mostaru i Banjaluci. Partner Izbora je Olimpijski komitet BiH. Neizostavnu podršku pruža i Ministarstvo civilnih poslova BiH. Jubilarna 20. manifestacija Izbor najboljeg sportiste BiH biće emitovana na programu BHT 1 i portalu nezavisne.com 14. decembra, s početkom u 20 časova.