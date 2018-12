Džeko i Cerićeva najbolji sportisti BiH

Fudbaler Edin Džeko i džudistkinja Larisa Cerić najbolji su sportisti Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, u izboru "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH.

Džeko, koji je 2009. godine prvi put osvojio nagradu za najboljeg sportistu BiH, svojim briljantnim izvedbama na terenu u dresu bh. reprezentacije i rimske Rome stigao je zasluženo do druge nagrade.

"Svi znate da zbog obaveza u Rimu i oporavka od povrede nisam večeras s vama, ali to ne znači da ne pratim dodjelu nagrada u izboru BHRT-a i Nezavisnih. Ne samo večeras, već godinama unazad. Upravo zbog toga, nagrada koju sam dobio mi je itekako draga, a na svaku koja dolazi iz moje domovine, sam jako ponosan. Večeras ste podijelili veliki broj aplauza našim sportistima i hvala vam i u njihovo ime, ali i u moje. Međutim, našim sportistima i sportu u BiH treba malo drugačija podrška, osim tapšanja po leđima, aplauza i slikanja. Treba nam da vjerujete u nas i da nam pomognete da ostvarimo naše ciljeve i promovišemo Bosnu i Hercegovinu na sportskim terenima. Bez pomoći države, bez vaše pomoći, kako finansijske, tako i svake druge vrste, to je jako teško i zato, volite vi nas onoliko koliko mi volimo Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam na nagradi koju ste mi dodijelili, ponosan sam na nju i sretan što ste izabrali baš mene, među toliko sjajnih sportista i sportistkinja koje naša zemlja ima, a svi oni zajedno su mi motivacija za dalji rad. S obzirom na to da se bliže novogodišnji praznici, iskoristio bih ovu priliku da svima čestitam božićne i novogodišnje blagdane, te vas još jednom sviju pozdravljam i želim vam ugodnu večer, u nadi da nas sve čeka bolja i ljepša budućnost. Hvala vam još jednom od srca", poručio je Džeko putem video poruke.

Među tri najbolja našli su se i karatista Ivan Klepić i atletičar Mesud Pezer.

Larisa Cerić, članica Džudo kluba Nippon iz Sarajeva i u ovoj godini je nastavila je kontinuitet vrhunskih dostignuća, što joj je donijelo već šestu titulu najbolje sportistkinja BiH.

"Nadam se da ćemo 2020. na ovom istom mjestu zajedno slaviti jedinu medalju koja u ovom trenutku nedostaje Larisi Cerić, a to je olimpijska medalja", izjavio je selektor Džudo reprezentacije BiH Branislav Crnogorac, koji je uime najbolje bh. džudistinje primio nagradu. Uz Larisu Cerić, u najužoj konkurenciji za sportiskinju godine bile su karatistkinja Ivona Ćavar i košarkašica Marica Gajić.

Na gala večeri su tradicionalno dodijeljene nagrade u ukupno 12 kategorija.

Epitet najbolje ekipe ponijela je fudbalska reprezentacija BiH. Nagrada za najboljeg trenera otišla je u ruke Blaža Sliškovića, trenera HŠK Zrinjski.

Za najperspektivniju sportistkinju i najperspektivnijeg sportistu proglašeni su najbolja mlada rukometašica BiH Jovana Ilić i talentovani teniser Dražen Petrović.

Dodijeljena je nagrada i za razvoj sporta, a ovu laskava titula pripala je Atletskom klubu Glasinac. Stručni žiri je nagradu za fer-plej dodijelio motociklističkom trojcu, Anti Braovcu, Darku Radiću i Zijadu Huseinbegoviću.

Nagrade za životno djelo dodijeljene su Miloradu Karaliću, rukometašu, olimpijskom šampionu iz 1972. sa reprezentacijom Jugoslavije i klupskom prvaku Evrope iz 1976. sa banjalučkim Borcem i Seadu Hadžijahiću, doajenu bh. novinarstva, te poshumno košarkaškom velikanu Sabitu Hadžiću, nekadašnjem prvaku Evrope sa sarajevskom Bosnom, i Suadu Ćupini, čije ime će vječno ostati protakano u karate sportu u BiH.

Titulu najtrofejnije bh. ekipe već godinama zasluženo nosi reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci, kojoj je pripala nagrada za najbolju ekipu u sportu za invalide. Nagrada za najboljeg sportistu u sportu za invalide pripala je Nerminu Memiću.

Srca čitalaca "Nezavisnih novina" i posjetilaca portala www.nezavisne.com ove godine osvojila je bh. odbojkašica Žana Dragutinović.