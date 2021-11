Izbor sportiste BiH: 115 kandidata za laureate

Ukupno 115 nominacija za nagrade naći će se pred stručnim žirijem 21. Izbora najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine, u organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH, koji će danas održati drugu sjednicu.

Predsjednik žirija, slavni rukometaš Jasmin Mrkonja, nakon prve i ujedno konstituirajuće sjednice po tradiciji će, kao i njegovi prethodnici, zajedno s ostalim članovima žirija danas na drugom radnom sastanku ovog tijela selektovati i verifikovane šire liste nominovanih u svih 12 kategorija.

Lista ovogodišnjih kandidata kao i ranije prvenstveno je sačinjena na osnovu prijava strukovnih sportskih saveza, koji su bili pozvani da se očituju do 1. novembra. U cilju što kvalitetnije konkurencije, upit za dostavljanje prijedloga otišao je i na adrese brojnih sportskih saveza opština, gradova, regija, kantona širom BiH.

Nominacije su dostavili i članovi žirija, koji po tradiciji čine nekadašnji proslavljeni sportisti, istaknuti sportski radnici, predstavnici Olimpijskog komiteta BiH i bh. medija. Kategorije u kojima će najzaslužniji biti prepoznati i nagrađeni su: najbolji sportista i sportistkinja, ekipa, trener, najperspektivnija sportistkinja i sportista, te nagrade za životno djelo, fer-plej, razvoj sporta, najbolji sportista u sportu za osobe s invaliditetom i najbolja ekipa u sportu za osobe s invaliditetom.

O jednom laureatu i ove godine odlučivaće i čitaoci portala "Nezavisnih novina" i svojim glasovima sa predložene liste izabrati sportistu ili sportistkinju dobitnika priznanja "Nagrada publike". "Sjajan je podatak da imamo više od 100 nominovanih u svih 12 kategorija. To je dokaz da je iza nas još jedna godina puna sportskih uspjeha koje mi iz žirija moramo detaljno pregledati, analizirati i na kraju donijeti jedinu ispravnu odluku, a to je prepoznati i nagraditi isključivo one koji su to svojim rezultatom najviše zaslužili. Do najsitnijih detalja biće pregledana ostvarenja svakog pojedinca i sportskog kolektiva. Želim zahvaliti strukovnim sportskim savezima na ažurnosti i profesionalnom pristupu jer su pravovremenim dostavljanjem svojih prijedloga prepoznali značaj ove manifestacije. Njihova saradnja je od velike pomoći žiriju da i ove godine svi oni koji su zaslužni budu u konkurenciji za nagrade", kazao je Jasmin Mrkonja.

Današnja druga sjednica počinje u 11 časova. Treća, na kojoj će biti skraćene liste nominovanih, biće održana u petak, 19. novembra. Žiri će tačku na svoj rad staviti uoči same manifestacije 21. izbora najboljeg sportiste BiH. Partner Izbora je Olimpijski komitet BiH, uz neizostavnu podršku Ministarstva civilnih poslova BiH.

"Pod motom 'Zbog onih hrabrih, zbog onih upornih, zbog onih koji nikada ne odustaju', a to su naši sportisti, mi iz 'Nezavisnih novina' zajedno sa kolegama iz Radio televizije Bosne i Hercegovine smo ponosni da i ove godine smo organizatori najrelevantnijeg izbora ovakve vrste u BiH. Izbor je održan i prošle godine kada je pandemija virusa korona zaustavila cijeli svijet. Ni tada nismo željeli najbolje pojedince uskratiti za promociju njihovih dostignuća u godini koja je bila izuzetno teška. Čuvamo od zaborava sve one vrhunske rezultate", poručio je Goran Karać, urednik sportske redakcije "Nezavisnih novina".