Jasmin Mrkonja predsjednik žirija 21. Izbora najboljeg sportiste BiH

Jasmin Mrkonja jedan od najboljih rukometaša svih vremena nekadašnje Jugoslavije, Evrope i svijeta predsjedavaće žirijem 21. Izbora najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine u tradicionalnoj organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH.

Legendarni bh. rukometaš svojim bogatim životnim i sportskim iskustvom, autoritetom i znanjem daće dodatni pečat manifestaciji, koja već više od dvije decenije na najbolji način promoviše najbolje sportistkinje i sportiste, sportske kolektive i sportske organizacije iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.

"Čast je i zadovoljstvo biti dio manifestaciji koja već godinama promoviše i prepoznaje najveća sportska dostignuća u našoj zemlji. Manifestacija Izbor najboljeg sportiste BiH utiče na svijest mladih generacija, koji kada vide, čuju ili pročitaju da se desila promocija najboljih sportskih heroja u Bosni i Hercegovini sigurno sebe zamisle u toj nekoj ulozi u godinama koje su pred nama. Manifestacija Izbora najboljeg sportiste BiH je motivacija za sve sportiste i bez obzira na probleme sa kojima se susreću u svom radu, oni upravo u nagradama vide dodatni podstrek da nastave jače, bolje, više i uspješnije. Najrelevantniji izbor ovakve vrste u našoj zemlji nikada ne protiče nezapaženo. To je nešto što se sa nestrpljenjem čeka, što gradi sliku stanja u sportu, ostaje kao istorijska činjenica zabilježena i upisana i zato mi svi koji smo u žiriju ili smo na bilo koji drugi način uključeni u realizaciju ovog značajnog projekta, moramo svoju ulogu shvatiti maksimalno odgovorno. Ne smijemo i nećemo pogriješiti u donošenju odluka. Minule dvije decenije žiri je svaki put prepoznao i nagradio isključivo one najzaslužnije i to nam daje obavezu da i ove godine bude tako. Bez greške sa nagradama u rukama isključivo onih koju su je zaslužili vrhunskim rezultatom i radom", rekao je Jasmin Mrkonja.

Rukometni as rođen je Zavidovićima 9. oktobar 1958. godine. Jedan od najboljih desnih krila u istoriji svjetskog rukometa osvojio je titulu svjetskog šampiona u Švajcarskoj 1986. godine. Bio je član čuvene generacije šabačke Metaloplastike koja je osvojila trofeje najbolje ekipe planete, a godine 2015. proglašen je za počasnog građanina grada Šapca.

Sa Metaloplastikom je igrao je finale Kupa evropskih šampiona 1984. godine u kome je njegov tim poražen od Dukle iz Praga. Međutim, 1985. i 1986. godine osvojio je to isto takmičenje porazivši u finalu Atletico Madrid 1985., a poljski Vibžeže 1986. godine. Te iste godine izabran je za najbolje desno krilo svijeta. Imao je i sjajnu reprezentativnu karijeru pa je 1979. godine osvojio srebrnu medalju na Svjetskom omladinskom prvenstvu u Danskoj i Švedskoj, a 1980. bio je peti na Olimpijskim igrama u Moskvi.

Godine 1986. osvaja zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Švajcarskoj, a zanimljivo je da je prvu sedmorku u toj generaciji reprezentacije Jugoslavije činila upravo sedmorka Metaloplastike.

Ovogodišnja manifestacija Izbor najboljeg sportiste BiH u organizaciji "Nezavisnih novina" i BHRT biće održana 20. decembra na programu BHT 1 i portalu nezavisne. com. Prva sjednica žirija biće održana 3. novembra. Partner manifestacije je krovna bh. sportska institucija - Olimpijski komitet BiH. Podršku projektu daje i Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Dosadašnji predsjednici

Funkcije predsjednika do sada su obavljali: Milorad Karalić, Josip Katalinski, Tomo Marić, Nađa Avdibašić Vukadinović, Muhamed Ibrahimbegović, Elvir Bolić, Marijan Kvesić, Miroslav Ćiro Blažević, Sergej Barbarez, Svetlana Kitić, Dušan Bajević, Ivica Osim, Dragan Marković, Faruk Hadžibegić, Refik Šabanadžović, Žarko Varajić, Mara Lakić Brčaninović, Mirza Teletović, Samir Avdić, Slađana Golić.