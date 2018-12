Larisa Cerić, najbolja sportistkinja BiH, za "Nezavisne": Zbog Crnogorca sam ostala u BiH

Poštovanje prema treneru Branislavu Crnogorcu jedan je od ključnih razloga zbog kojih nikada nije prihvatila ponudu za promjenu državljanstva i nastup za neku drugu zemlju.

Ovako je svoju priču u razgovoru za "Nezavisne novine" počela Larisa Cerić, uvjerljivo najnagrađivanija sportistkinja u Izboru najboljeg sportiste BiH u organizaciji "Nezavisnih" i Radio-televizije Bosne i Hercegovine. Ove godine u 18. Izboru po šesti put bila je slavodobitnica. Naša najbolja džudistkinja i u 2018. nastavila je višegodišnju dominaciju na međunarodnoj sceni. Uspjesi su se nizali kao na traci, a najznačajniji svakako je ostvaren u Bakuu, gdje se okitila bronzanom medaljom na Svjetskom prvenstvu. Pod budnim okom selektora Crnogorca odličje nije izostalo ni na Evropskom prvenstvu u Tel Avivu, odakle se vratila sa srebrom. Godinu će pamtiti i po uspješnim nastupima na brojnim međunarodnim turnirima. Na Grand slamu u Ekaterinburgu stigla je do zlata, a na pobjedničko postolje popela se i na Grand priksu u Antaliji i Hagu, osvojivši srebro, odnosno bronzu. Na svjetskoj rang-listi trenutno je drugoplasirana, a kontinuitet dobrih rezultata donio joj je i brojne ponude za promjenu državljanstva.

"Mnoge moje kolege odlučuju se nastupati za druge zemlje. Shvatam ih i razumijem, jer znam koliko je teško baviti se sportom u BiH, jer je podrška skromna ili nikakva. Imala sam i ja nekoliko ponuda. Zadnja je bila u aprilu. Odbila sam je kao i mnoge ranije", kaže Cerićeva.

NN: Koju ste državu odbili u aprilu?

CERIĆEVA: Gruzija mi je ponudila da nastupam za njih. To je zemlja u kojoj se u ovaj sport ulaže puno. Postoji sistem. Vrlo dobro znam da bih pod gruzijskom ili nekom drugom zastavom sa svojim rezultatima mnogo lagodnije živjela, ali nisam pristala.

NN: Zbog čega?

CERIĆEVA: Jedan od razloga je taj patriotizam koji nosim u sebi. Ljubav prema domovini svakako mi ne dozovoljava da napravim jednu takvu odluku. Na drugoj strani poštovanje prema treneru Branislavu Crnogorcu jedan je od ključnih razloga zbog kojih nikada nisam prihvatila ponudu za promjenu državljanstva. Imamo odličnu saradnju već 12 godina. Privržena sam mu maksimalno i smatram da bih ga iznevjerila kada bih se odlučila na jedan takav potez. Zato ostajem ovdje ma koliko bilo teško.

NN: Može li se u BiH živjeti od džuda?

CERIĆEVA: To nije profitabilan sport u BiH. Pitam se zapravo da li je i jedan sport u BiH na nivou da se od njega može lagodno živjeti. Međutim, kada sam se počela baviti džudom, rodila se ta neka posebna veza prema tom sportu. To se veoma teško može objaniti nekome ko nikada nije probao i stao na strunjaču. To godinama postane strast, opsesija i smisao života.

NN: Šta je onda nagrada za sav taj trud?

CERIĆEVA: Za sport se izdvaja malo. A i to malo kada se izdvoji ne bude pravilno raspoređeno. Ne bude po nekom valjanom kriteriju i čovjeka to naravno pogodi i razočara. Rezultat je najveća nagrada. Ja sa svakom osvojenom medaljom dobijam motiv više na nastavim jače i bolje.

NN: Jeste li nekad pomislili da odustanete?

CERIĆEVA: Ne bih rekla da sam bilo kada bila u razmišljanju okrenuti se i otići. Međutim, bilo je teških trenutaka, uspona i padova. Možda prelomni trenutak karijere, da ne kažem najteži, desio se na Olimpijskim igrama u Riju. Bile su to moje prve Igre. Otišla sam spremna, motivisana, puna samopouzdanja. Poraz, nesretan, na samom početku me zaista pogodio. Povukla sam se u sebe, ali mi je u tim trenucima pomogao upravo Crnogorac da iz svega izađem jača.

Nagrade kao motivacija

Iako je rekorderka po broju nagrada za najbolju sportistkinju BiH, Cerićeva ističe da je svaka nova "statua" još draža od prethodnih.

"Nagrada 'Nezavisnih' dokazuje da neko prepoznaje trud. Šest puta sam proglašavana do sada i svaki put mi je to moziv više. Tako je i ove godine. Želim da opravdam povjerenje, budem još bolja 2019, a konačan cilj je medalja sa OI 2020. Vjerujem da to mogu", kaže Cerićeva.