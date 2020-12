Marica Gajić, najbolja sportistkinja BiH: Male stvari me čine srećnom

Kada je još prije više od decenije kao četrnaestogodišnjakinja iz bijeljinske Budućnosti prešla u Banoviće, te odmah bila proglašena za najkorisniju igračicu seniorskog prvenstva BiH, bilo je jasno da je BiH dobila novu zvijezdu. Marica Gajić danas to i jeste, ali i u svjetskim okvirima, što je tokom svih prethodnih godina opravdala, te je na izmaku ove 2020. ponijela epitet najbolje sportistkinje BiH.

Prije pet godina vratila je bh. košarku na evropsku mapu osvojivši Eurobasket do 20 godina (B divizija), postala je prva bh. košarkašica koja je draftovana u WNBA ligu, a sada se sa reprezentacijom BiH nalazi pred plasmanom na Evropsko prvenstvo 2021. Ostavila je dubok trag u Sloveniji (Celje), Turskoj (Mersin, Hataj), a danas je članica najbolje španske ekipe Avenide. Najbolja bh. košarkašica nije krila zadovoljstvo nakon što je iz svoje zemlje dobila najveće priznanje u karijeri.

"Ni sama ne znam pretočiti ovaj osjećaj u riječi. Svaka nagrada, svaka medalja ima posebno značenje jer me uvijek iznova motivišu. Zahvalna sam na prilikama koje su mi pružene i ponosna jer sam te prilike uspjela dobro iskoristiti, naravno uz veliku podršku meni bliskih osoba. Srećna sam i čast mi je biti u društvu najboljih.

NN: Da li ste nekad možda maštali da ćete jednog dana biti uzor mladim ljudima u BiH i koliko se često sjetite svojih početaka?

GAJIĆ: Često ističem da nikad nisam maštala o ovakvom uspjehu i da se sve odvijalo najspontanije moguće. Jedino čemu sam težila je boljitak i napredak iz dana u dan, kako u školi, svakodnevnim izazovima, tako kasnije i u košarci. Zadovoljstvo mi je ako pružam dobar primjer mladima i ako baš mene smatraju svojim uzorom. Počeci su svakako neizostavni dio uspjeha i nikad ih ne smijemo zaboraviti. Rado se sjećam ličnih i često ih pominjem. Ta sjećanja mi ovaj uspjeh čine još dražim.

NN: Koliko je danas teško postati vrhunski sportista, posebno za nekoga ko dolazi iz male zemlje kao što je BiH?

GAJIĆ: Biti vrhunski u bilo čemu danas je vrlo teško, naročito kada dolazite iz male države u kojoj su manje i mogućnosti. Čudna su vremena i sam zdrav razum se može računati kao uspjeh. Teško je, ali nije nemoguće. Naše je da uvijek težimo ka boljem i maksimalno iskoristimo pružene prilike kojih će sigurno biti. Na taj način se otvaraju putevi ka uspjehu.

NN: Kako biste u kratkim crtama opisali izuzetno teško 2020. godinu?

GAJIĆ: Iskoristila sam ovu godinu da provedem vrijeme sa porodicom i prijateljima, s obzirom na to da prethodnih godina nisam imala tu mogućnost. Takođe sam se oporavila od povrede i napravila veliki korak potpisavši novi ugovor. Proglašena sam i najboljom sportistkinjom BiH, reklo bi se da je za mene ova godina bila dobra. S druge strane, globalno gledajući, bila je ovo opominjuća godina za sve nas. Pokazala nam je da više treba da cijenimo neke stvari jer se ništa ne podrazumijeva i sve se u samo jednom momentu može promijeniti.

NN: Uprkos svemu Vi ste napravili, čini se, veliki iskorak u karijeri potpisavši za špansku Avenidu. Kakvi su bili prvi utisci o klubu i gradu?

GAJIĆ: Potpis za Avenidu predstavlja sigurno veliki korak i možda najveći izazov u dosadašnjoj karijeri. S obzirom na to da se radi o klubu koji redovno pruža dobre sezone u Evroligi i uvijek je u vrhu španskog prvenstva, očekivanja su jasna. Organizacija kluba je na vrhunskom nivou, a kao tim funkcionišemo jako dobro i imamo zdravu timsku energiju. Salamanka je grad koji me oduševljava i uvijek će biti moja topla preporuka za one koji žele posjetiti Španiju. Nakon dugo godina u Turskoj trebala mi je promjena i mislim da sam napravila odličan potez dolaskom ovdje.

NN: Ono što sve zanima jeste hoće li reprezentacija BiH naredne godine igrati na Eurobasketu?

GAJIĆ: Drugi kvalifikacioni prozor je završen i sada nas dijeli praktično jedna pobjeda od plasmana na EP, što je naš primarni cilj od samog početka. Smatram da uprkos nesretnom porazu od fantastične Rusije svi treba da budemo zadovoljni učinkom i igrom koju smo pružile na obje utakmice ovog ciklusa. Potvrdile smo kvalitet i pokazale da pobjeda koju smo ostvarile protiv Rusije u prvom prozoru nikako nije slučajnost i da je ovo generacija koja se ravnopravno može nositi sa velikim košarkaškim silama u budućnosti. Apsolutno smo fokusirane na februar i utakmicu protiv Švajcarske, kako bismo i definitivno izborile odlazak na EP.

NN: Vi ste neko ko se od prvog dana redovno odaziva na poziv selektora, mnogi kažu da je vaše okupljanje nešto posebno...

GAJIĆ: Nastupanje za reprezentaciju je čast i odazivanje istoj je obaveza, ali i zadovoljstvo. Rijetkost je vidjeti ekipu koja je tako međusobno povezana kao što je naša reprezentacija. U prilog tome ide i činjenica da se jako dugo poznajemo i često provodimo vrijeme zajedno, čak i van okupljanja. To je skup kvalitetnih igračica, ali prije svega djevojaka koje posjeduju pregršt ljudskih kvaliteta. Čak i kada na tren posustanemo na terenu, zajedništvo i podrška su oni faktori koji nas ponovo dignu i odvedu do pobjede.

NN: Kako izgleda jedan Vaš slobodan dan i šta je to što Vas najviše opušta?

GAJIĆ: Kada nastupate u više takmičenja, slobodni dani su malobrojni. Ipak, nađe se vremena za odmor i prijeko potreban oporavak tijela od napornih utakmica. Ono što je meni u većini slučajeva potrebnije je mentalni odmor od košarkaške svakodnevice i "reset". Tada volim pročitati dobru knjigu, slušati kvalitetnu muziku, prošetati… Nisam zahtjevna i male stvari me čine srećnom, a najviše slobodnog vremena provodim u razgovoru sa bliskim i dragim osobama. To je ono što mi daje snagu za novi dan, novi izazov i nove napore.

NN: Šta biste na kraju poručili svima u BiH za predstojeće praznike?

GAJIĆ: Cijenite trenutke, pazite na svoje zdravlje i zdravlje vaših bližnjih, uživajte u zagrljajima i sitnicama! Budimo odgovorni i ne ponavljajmo prošlogodišnje greške. Mi ćemo dati sve od sebe da vas svojim igrama obradujemo i bar na tren vas učinimo ponosnima.

Čestitka Avenide

Najbolja španska ekipa Avenida putem službene stranice i društvenih mreža čestitala je svojoj igračici Marici Gajić, kako stoji, za najveće priznanje u BiH za sportistkinju godine. Marica se inače oporavlja od povrede mišića i svi se nadaju da će se uskoro vratiti na teren.