Miralem Pjanić za "Nezavisne": Malom Miralemu sam ispunio san

Uvijek sam radio da budem među najboljima i mislim da sam postigao nešto veliko u životu, što je san svakog igrača, rekao je ovo za "Nezavisne" Miralem Pjanić, najbolji sportista Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i fudbaler slavne Barselone.

U godini na izmaku Pjanić je ostvario snove. U jeku pandemije virusa korona napravio je transfer karijere prešavši iz velikana iz Torina, Juventusa, u katalonskog diva i jedan od najpopularnijih klubova svijeta, Barselonu. Prethodno je jedan od najboljih vezanjaka Evrope ostavio dubak trag u Francuskoj igranjem za Mec i Lion, te u Italiji nastupajući za Romu i Juventus, s kojim je osvojio četiri uzastopna naslova prvaka Italije. Transfer je procijenjen na 60 miliona evra, a odštetna klauzula mu iznosi 400 miliona evra, čime je postao najskuplji bh. fudbaler ikada. Na kraju godine došla je i dugo očekivana nagrada za najboljeg sportistu BiH u organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije Bosne i Hercegovine.

"Velika mi je čast biti izabran za najboljeg sportaša Bosne i Hercegovine. Puno mi znače nagrade iz moje zemlje i daju mi motiv za dalji uspješan rad", naglasio je Pjanić nakon što mu je uručena vrijedna nagrada.

NN: Kako biste generalno ocijenili 2020. godinu u kojoj je prevladavala pandemija virusa korona?

PJANIĆ: Ova 2020, koja se na sreću bliži kraju, bila je čudna godina za sve nas. Vrlo teška situacija u cijelom svijetu. Svi se borimo protiv jednog virusa i nadamo se da će mu uskoro doći kraj. Na sport je baš uticala ova pandemija i sama činjenica da se to nikad prije nije desilo dokazuje u kakvoj situaciji živimo.

NN: Nakon osvojenog četvrtog Skudeta napustili ste Juventus, kakve uspomene nosite iz Torina?

PJANIĆ: U Torinu mi je bilo prelijepo. Bile su to četiri fantastične godine za mene i porodicu. Bio sam u najvećem italijanskom klubu, gdje sam svake godine osvajao domaće trofeje. Došli smo i do finala Lige prvaka, ali nažalost nismo stigli do kraja, ali bez obzira na sve, Juventus mi je ostao u srcu.

NN: Ove godine desila Vam se Barselona, transfer karijere. Da li je bilo treme kada ste saznali da idete na "Kamp Nou"?

PJANIĆ: Treme nije bilo. Prije svega jednostavno to je bila radost i ispunjenje sna. Zadnjih godina smo dva puta pričali sa Barselonom, ali nije došlo do transfera. Ovaj put, kad mi se pružila nova prilika, htio sam da postignemo dogovor. Ispunio sam san svakog igrača, pogotovo san Miralema Pjanića koji je od malih nogu to sanjao.

NN: Gledajući Vašu karijeru čini se da joj još samo nedostaje trofej Lige šampiona, da li to možete ostvariti sa Barselonom?

PJANIĆ: Mislim da mi nedostaje samo još Ligu prvaka da osvojim, nadam se da ću moći to uskoro da postignem, ko zna, možda i ove sezone.

NN: Ono što je posebno zanimljivo jeste da ste jedan od rijetkih koji je imao priliku igrati s Kristijanom Ronaldom i Lionelom Mesijem, kako je u stvari dijeliti svlačionicu s takva dva velemajstora?

PJANIĆ: To je sigurno velika privilegija. Igrati i trenirati s njima svakodnevno je nešto posebno. Njih dvojicu ćemo sigurno pamtiti da su najbolji fudbaleri svih vremena.

NN: Neizostavna tema je reprezentacija BiH, koja se nalazi u krizi. Da li je možete prevazići ubrzo i biti spremi za kvalifikacije za SP?

PJANIĆ: S reprezentacijom moramo naći novi pobjednički put. Kao što sam već izjavio, treba nam novi pravi plan za budućnost. Neke stvari se moraju posložiti i ljudi moraju biti uvijek uz nas. Ja vjerujem da se disciplinom i profesionalizmom sve može postići. Trenutno smo možda dotakli dno i obavezno moramo izaći iz te situacije što je prije moguće.

NN: Napravljena je jedna vrsta smjene generacija, vjerujete li da ova nova ima kvalitet da se ponovo plasira na Mundijal?

PJANIĆ: Nova generacija ima kvalitete i mora imati u sebi to nešto da želi biti na velikom takmičenju. Ako tu vatru nemaju u sebi, neće nikad moći očekivati da budu veliki igrači ili da budu u jednom velikom klubu. Vjerujem da ovdje ima kvaliteta i talenta, ali to nije dovoljno ako nemaš tu želju koja te svakodnevno tjera da radiš još više i više.

NN: Često vidimo slike Vašeg sina, da li je prerano govoriti da li će krenuti očevim stopama, odnosno pokazuje li neke afinitete za fudbal?

PJANIĆ: Edin obožava fudbal i vidjećemo da li će postati fudbaler. To je dug i težak put. Meni je bitno da on odraste u dobrom smjeru, bude dobra osoba, to mi je najvažnije.

NN: Na kraju, šta biste poručili svim građanima Bosne i Hercegovine za novu 2021. godinu?

PJANIĆ: Svima želim jednu dobru 2021. Da bude bolja od prošle, iako to mislim neće biti teško. Najbitnije je zdravlje. Hvala još jednom svima za podršku i volim te, Bosno i Hercegovino.